Những mốc son trong 35 năm hình thành và phát triển của PV GAS

(TBTCO) - Trong 35 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS/ Tổng công ty) đã ghi dấu bằng một hành trình đầy tự hào. Từ những ngày đầu chỉ là một đơn vị non trẻ, PV GAS đã vươn mình trở thành doanh nghiệp chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào an ninh năng lượng, an ninh lương thực và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập PV GAS (20/9/1990 – 20/9/2025), cùng nhìn lại những cột mốc tự hào trong hành trình “Thắp lửa non sông” của PV GAS, hướng tới một tương lai bền vững và rực rỡ hơn.

Giai đoạn 1990 – 2000: Đặt nền móng cho ngành công nghiệp khí Việt Nam

Tháng 9/1990: Thành lập Công ty Khí đốt, tiền thân của PV GAS ngày nay.

Ngày 20/9/1990, PV GAS được thành lập trên cơ sở Ban Quản lý Công trình Dầu khí Vũng Tàu với tên gọi ban đầu là “Công ty Khí đốt”, có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là thu gom, nhập khẩu, vận chuyển, tồn trữ, chế biến, phân phối, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong việc khai thác nguồn tài nguyên khí đốt quốc gia một cách bài bản, toàn diện, đặt nền móng cho ngành công nghiệp khí hiện đại tại Việt Nam.

5 giá trị cốt lõi của PV GAS: An toàn – Chuyên nghiệp – Đổi mới – Hợp tác – Hiệu quả

Tháng 4/1995: Dòng khí đầu tiên từ bể Cửu Long được đưa vào bờ cung cấp cho các hộ tiêu thụ khu vực Đông Nam Bộ.

Dấu ấn đầu tiên của PV GAS là ngày 26/4/1995, Nhà máy điện Bà Rịa phát điện bằng dòng khí đồng hành đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ hòa vào lưới điện quốc gia. Đây như một đòn bẩy, mở ra trang phát triển mới của ngành công nghiệp khí.

Cột mốc lịch sử này đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành năng lượng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên sử dụng khí tự nhiên làm nguồn nguyên, nhiên liệu cho sản xuất và đời sống; đa dạng hóa cơ cấu nguồn năng lượng và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Năm 1999: LPG và condensate lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.

Việc hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Kho chứa và cảng xuất sản phẩm lỏng PV GAS vào cuối năm 1998 là một sự kiện có ý nghĩa to lớn về mặt kỹ thuật, kinh tế, xã hội. Lần đầu tiên LPG và Condensate được sản xuất tại Việt Nam. Từ tháng 5/1999, PV GAS đã đáp ứng phần lớn nhu cầu LPG trong nước với chất lượng tốt và giá cạnh tranh, thay thế cho mặt hàng lâu nay Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Việc này khẳng định năng lực tận dụng và tối ưu tài nguyên khí đốt của quốc gia, giúp gia tăng giá trị khí bằng cách thu hồi các sản phẩm có giá trị cao như khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và condensate, đánh dấu bước đi đầu tiên để PV GAS mở rộng chuỗi sản phẩm của mình, từng bước đưa sản phẩm LPG, condensate vào thị trường nội địa. Đây không chỉ là thành tựu kỹ thuật, đánh dấu việc hoàn thiện chuỗi giá trị ngành công nghiệp khí từ khai thác đến chế biến, mà còn giúp gia tăng giá trị tài nguyên, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn.

Quang cảnh GPP Dinh Cố

Giai đoạn từ 2001 – 2010: Mở rộng nguồn cung và nâng cao tầm vóc

Tháng 12/2002: Dòng khí đầu tiên từ bể Nam Côn Sơn được đưa vào bờ cung cấp cho các hộ tiêu thụ khu vực Đông Nam Bộ.

Đây là một dấu mốc chiến lược, mở rộng đáng kể nguồn cung khí tự nhiên cho Việt Nam. Nguồn khí dồi dào từ bể Nam Côn Sơn không chỉ thúc đẩy sự hình thành và phát triển các trung tâm điện lực quy mô lớn, mà còn tạo động lực cho các ngành công nghiệp chế biến sâu như hóa dầu, sản xuất phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ. Thành quả này góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao chất lượng môi trường sống hiện đại ở miền Nam đất nước.

Tháng 11/2003: Mạng cấp khí thấp áp đầu tiên hoàn thành.

Đưa khí tự nhiên đến gần hơn với các hộ tiêu thụ dân dụng và công nghiệp, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành khí Việt Nam, tiếp tục mở rộng chuỗi sản phẩm, dịch vụ đa dạng của PV GAS.

Tháng 5/2007: Dòng khí đầu tiên từ Lô PM3 & 46 – Cái Nước được đưa vào bờ cung cấp cho các hộ tiêu thụ khu vực Tây Nam Bộ.

Đây là một mốc son đỏ của ngành năng lượng Việt Nam. Sự kiện này đã đảm bảo nguồn cung cấp khí tự nhiên ổn định cho các nhà máy điện và nhà máy đạm tại tỉnh Cà Mau, góp phầnđảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho toàn khu vực Tây Nam Bộ. Đồng thời khẳng định năng lực tự chủ của Việt Nam trong việc thiết kế và xây dựng các công trình dầu khí quy mô lớn trong nước và khu vực.

Tháng 7/2007: Trở thành Tổng công ty Khí Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Sự chuyển đổi này đánh dấu một bước tiến lớn, giúp PV GAS tăng cường và thể hiện năng lực quản lý, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao vị thế trong ngành công nghiệp khí nước nhà. Đây là nền tảng vững chắc để PV GAS tiếp tục phát triển, trở thành doanh nghiệp chủ lực, góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia.

Giai đoạn 2011 – 2016: Cổ phần hóa và nâng cao tiềm lực

Tháng 5/2011: Trở thành Công ty cổ phần, vốn điều lệ 18.950 tỷ đồng.

Bước ngoặt quan trọng này giúp PV GAS tăng cường khả năng huy động vốn, nâng cao năng lực tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng khí, đánh dấu bước phát triển quan trọng và IPO thành công.

Tháng 5/2012: Cổ phiếu của PV GAS chính thức niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Một tỷ, tám trăm, chín mươi lăm triệu cổ phiếu PV GAS với mã chứng khoán: GAS - chính thức được giao dịch trên HOSE là một sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển của ngành dầu khí nói chung, của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp PV GAS nói riêng. Đây sẽ là thời điểm đánh dấu bước phát triển quan trọng của PV GAS theo hướng ngày càng minh bạch và hiệu quả, tiếp tục xứng đáng là cánh chim đầu đàn trong ngành công nghiệp khí Việt Nam, đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước, khẳng định vị thế trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tháng 8/2015: Dòng khí đầu tiên từ bể Sông Hồng được đưa vào bờ cung cấp cho các hộ tiêu thụ khu vực Bắc Bộ.

PV GAS đón dòng khí thương mại đầu tiên từ mỏ khí Hàm Rồng – Thái Bình, Lô 102-106, cung cấp cho các hộ tiêu thụ công nghiệp khu vực Bắc Bộ. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng, đảm bảo an ninh năng lượng cho miền Bắc, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho nguồn lao động địa phương cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Một góc công trình khí Hàm Rồng – Thái Bình

Tháng 12/2015: Hệ thống khí Nam Côn Sơn 2 đi vào hoạt động

Sự kiện đánh dấu dòng khí thành phẩm đầu tiên từ mỏ Đại Hùng được chính thức đưa vào bờ thông qua đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 và đường ống Bạch Hổ - Dinh Cố. Cột mốc trên đánh dấu bước tiến lớn trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam nói chung và tiếp nối chuỗi thành công của những dự án do Petrovietnam, PV GAS, Vietsovpetro và các đơn vị trong ngành trực tiếp thực hiện.

Năm 2016: PV GAS tăng vốn điều lệ lên 19.139 tỷ đồng.

Lần tăng vốn này củng cố năng lực tài chính mạnh và chuẩn bị cho các chiến lược phát triển dài hạn của Tổng công ty; tạo nền tảng vững chắc cho PV GAS tiếp tục thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển trong những năm tiếp theo, khẳng định vai trò then chốt, chủ lực trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Giai đoạn 2018 – nay: Đẩy mạnh chế biến khí và đa dạng hóa nguồn cung

Tháng 5/2018: Nhà máy Xử lý khí Cà Mau chính thức đi vào hoạt động, góp phần gia tăng giá trị khí từ nguồn PM3-CAA.

Nhà máy Xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau) với công suất xử lý 6,2 triệu m3 khí/ngày từ nguồn khí PM3-CAA, cùng hệ thống kho có sức chứa 8.000 tấn LPG, 3.000 m3 condensate và hệ thống cảng xuất sản phẩm, đã khánh thành tại Khu công nghiệp Khánh An với 100% vốn đầu tư từ PV GAS.

GPP Cà Mau đi vào vận hành chính thức đã góp phần nâng cao giá trị gia tăng của khí tự nhiên từ cụm mỏ PM3, cung cấp cho thị trường mỗi năm khoảng 200.000 tấn LPG và 12.000 tấn condensate; đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương; tạo động lực thúc đẩy các ngành nghề liên quan đến các sản phẩm khí khô, LPG, condensate tại Cà Mau. Đây được xem là mảnh ghép hoàn thiện cuối cùng để Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau đồng bộ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở miền Tây Nam Bộ.

Bồn chứa LPG tại GPP Cà Mau

Tháng 10/2019: Khởi công xây dựng Công trình Kho chứa LNG Thị Vải

Dự án kho cảng LNG Thị Vải do PV GAS làm chủ đầu tư với công suất qua kho giai đoạn 1 là 1 triệu tấn LNG/năm với khả năng tiếp nhận được tàu vận chuyển LNG trọng tải lên đến 85.000 tấn, có các hạng mục chính gồm bồn chứa LNG sức chứa 180.000 m3 và các thiết bị công nghệ được thiết kế theo các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế. Sự xuất hiện của Kho cảng LNG Thị Vải sẽ góp phần đảm bảo cho nhu cầu về khí cũng như điện cho khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Lần đầu tiên Việt Nam có nhà máy điện sử dụng LNG và PV GAS tự hào được lựa chọn là nhà cung cấp LNG cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 – nguồn năng lượng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Tháng 11/2020: Chuỗi dự án Nam Côn Sơn 2 (NCS2) đi vào vận hành

Bao gồm: Dự án đường ống dẫn khí NCS2 điều chỉnh -giai đoạn 2; Dự án Đường ống dẫn khí Sao Vàng – Đại Nguyệt; Cải hoán Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố để tiếp nhận nguồn khí NCS2 điều chỉnh - giai đoạn 2; góp phần bổ sung đáng kể nguồn khí sụt giảm khu vực Đông Nam Bộ, ổn định sản xuất, kinh tế khu vực này.

Tháng 7/2021: Đưa vào vận hành thành công kho nổi chứa LPG lạnh tại Thái Bình.

Sự kiện thể hiện nỗ lực vượt bậc của PV GAS trong việc chủ động đa dạng hóa nguồn cung và khẳng định vai trò chủ đạo trong thị trường kinh doanh LPG tại Việt Nam, góp phần tăng trưởng kinh tế ổn định cho sản xuất công nghiệp tại khu vực miền Bắc.

Năm 2023: Hoàn thành đầu tư xây dựng, khánh thành và đưa vào vận hành Kho LNG 1 MMTPA Thị Vải (kho LNG đầu tiên tại Việt Nam), cùng với việc nhập khẩu chuyến hàng LNG đầu tiên về Việt Nam.

Sự kiện có ý nghĩa chiến lược trong việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng và mở ra kỷ nguyên mới cho lĩnh vực LNG tại Việt Nam, đánh dấu tên PV GAS trên bản đồ kinh doanh LNG toàn cầu. Đây cũng là năm PV GAS hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 22.967 tỷ đồng, củng cố năng lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho các dự án phát triển tương lai.

Tàu chở LNG nhập khẩu cập bến Kho cảng PV GAS Vũng Tàu

Năm 2024: Bắt đầu cấp khí tái hóa từ LNG cho sản xuất điện và cấp LNG vận chuyển bằng xe bồn và tàu hỏa cho khách hàng công nghiệp toàn quốc,

Việc hoàn thiện chuỗi cung cấp giải pháp năng lượng toàn diện thông qua mô hình kinh doanh tích hợp chứng minh cho sự linh hoạt, đa dạng hóa nguồn cung, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trong bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm. Đồng thời, năm 2024 cũng hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 23.427 tỷ đồng và lập kỷ lục doanh thu toàn Tổng công ty đạt gần 130 nghìn tỷ đồng – cao nhất từ khi thành lập – minh chứng cho hiệu quả hoạt động và chiến lược phát triển đúng đắn của PV GAS.

Năm 2025: Kỷ niệm 35 năm thành lập PV GAS, bước vào giai đoạn phát triển mới.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 35 năm thành lập và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Với định hướng chiến lược phát triển trở thành một trong những ngành công nghiệp đầu tàu trong nền kinh tế, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, xếp thứ hạng cao trong khu vực ASEAN và có tên trong các thương hiệu khí mạnh của châu Á, PV GAS tự tin bước đến tương lai, với tư thế xứng đáng là người đại diện trẻ trung và đầy tiềm năng của ngành công nghiệp khí Việt Nam

Những cột mốc vàng son này không chỉ ghi dấu từng bước trưởng thành của PV GAS, mà còn phản ánh năng lực quản lý và tầm nhìn chiến lược của các thế hệ lãnh đạo qua từng thời kỳ – những người đã biết nắm bắt cơ hội, linh hoạt thích ứng với mọi biến động của thị trường, đồng thời kiên trì xây dựng nền tảng phát triển vững chắc cho tương lai. Đây cũng là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và nét đẹp truyền thống – nhân văn của tập thể cán bộ, kỹ sư, người lao động PV GAS, những con người đã và đang nỗ lực không ngừng để giữ vững vị thế tiên phong của đơn vị chủ lực trong ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam, đồng hành cùng đất nước trên hành trình vươn mình, hội nhập và phát triển bền vững. PV GAS đã biến những giấc mơ năng lượng thành hiện thực, góp phần thắp lửa non sông và kiến tạo tương lai cho đất nước./.