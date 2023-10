Ninh Thuận giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 46% tổng kế hoạch vốn

(TBTCO) - Phấn đấu cùng địa phương giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất khi hết năm ngân sách, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trong những tháng cuối năm này.

Tổng số vốn đầu tư được giao trong năm kế hoạch 2023 qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận là 3.260,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định là 92,9 tỷ đồng và vốn kế hoạch năm 2023 là 3.167,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ KBNN Ninh Thuận, tính đến hết tháng 9/2023, đơn vị giải ngân được 1.505,7 tỷ đồng, đạt 46,2% so với kế hoạch giao. Trong đó, thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là 64,2 tỷ đồng, đạt 69,1% kế hoạch giao; thanh toán vốn kế hoạch năm 2023 là 1.441,5 tỷ đồng, đạt 45,5% kế hoạch giao.

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: H.T

Đối với các dự án do địa phương quản lý, bao gồm: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ngoài nước, vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành lĩnh vực đạt 47,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (1.435,9 tỷ đồng/3.022,4 tỷ đồng); đạt 44% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao đầu năm và bổ sung trong năm (1.435,9 tỷ đồng/3.264,4 tỷ đồng) và đạt 46,4% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết (1.435,9 tỷ đồng/3.092,8 tỷ đồng).

Báo cáo từ KBNN Ninh Thuận cũng cho biết về kết quả giải ngân các nguồn vốn do Sở Tài chính thông báo cho dự án cấp tỉnh. Cụ thể, nguồn vốn từ xổ số kiến thiết, hiện tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân 8 tỷ đồng, đạt 88,9% so với mức vốn được thông báo (9 tỷ đồng), đạt 75,5% kế hoạch vốn được giao (10,6 tỷ đồng). Nguồn thu sử dụng đất đã giải ngân 14,6 tỷ đồng, đạt 100% so với mức vốn được thông báo (14,6 tỷ đồng), đạt 14,3% kế hoạch vốn được giao (102,1 tỷ đồng).

Cũng theo KBNN Ninh Thuận, hiện tỉnh đang gặp một số khó khăn trong công tác giải ngân như: Một số dự án được bố trí kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất nhưng thực tế nguồn thu còn hạn chế, chưa đủ số vốn để thông báo cho các chủ đầu tư giải ngân các dự án. Nguồn thu xổ số kiến thiết của địa phương còn phụ thuộc số thu ngân sách hàng tháng, hàng quý, dẫn đến việc thông báo chưa đủ nguồn vốn để các chủ đầu tư giải ngân, nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án.

Ngoài ra, một số dự án khởi công mới chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư, một số dự án đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu và hoàn tất các thủ tục pháp lý khác để tiếp tục quá trình thực hiện dự án.

Để cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trong những tháng cuối năm, KBNN Ninh Thuận đang tiếp tục rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, chứng từ theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chứng từ trong vòng 1 ngày làm việc đối với các khoản tạm ứng và thanh toán từng lần.

Đồng thời, KBNN Ninh Thuận cũng yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc phân công công chức chủ động trao đổi với chủ đầu tư để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị làm cơ sở đề ra những giải pháp hiệu quả. Theo dõi kế hoạch vốn để nắm bắt tiến độ giải ngân từng dự án, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương gửi hồ sơ, chứng từ thanh toán, nhất là những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp./.