Phân bổ dự toán chi thường xuyên đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức

Đảm bảo nguồn lực chi cho an sinh xã hội Báo cáo tại Quốc hội vừa qua, Thủ tướng Chính phủ khẳng định những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có điều hành chính sách tài khóa. Với kết quả đó, người đứng đầu Chính phủ cho biết, nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế nước ta và dự báo Việt Nam sẽ phục hồi nhanh trong thời gian tới; giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ USD, tăng 1 bậc lên thứ 32/100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Có được kết quả đó, Bộ Tài chính đã có những đóng góp không nhỏ. Trong điều hành chính sách tài khóa, Bộ Tài chính luôn đảm bảo các nguồn chi thường xuyên theo dự toán, chi an sinh xã hội và chi cho con người. Bộ Tài chính lưu ý các bộ, ngành, địa phương chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm, đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương, không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và chính sách theo chế độ. Trường hợp phát hiện các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách tổ chức thanh toán, chi trả không đúng chính sách, chế độ, nhất là liên quan đến mục tiêu an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo,... cần có biện pháp xử lý kịp thời để chính sách, chế độ được thực hiện đúng và có hiệu quả. Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN…, Bộ Tài chính đã đặt ra một số chỉ tiêu cần thực hiện hàng năm. Theo đó, thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm, các bộ, ngành, địa phương thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa – NSNN; bảo đảm chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Bộ Tài chính giao. Trong đó chú trọng cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu… để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và chi các nhiệm vụ cấp bách khác. Kiểm soát chặt chẽ công tác phân bổ, quản lý, sử dụng các khoản chi NSNN… Người đứng đầu ngành Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc luôn khẳng định, trong điều hành chính sách tài khóa, Bộ Tài chính đảm bảo điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả các gói tài khóa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, các cơ quan quản lý thu thuộc Bộ Tài chính tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý thu NSNN và triệt để tiết kiệm chi tiêu, dành nguồn cho đầu tư phát triển, cho an sinh xã hội./.