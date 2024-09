Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chia sẻ với những thiệt hại nặng nề của tỉnh Cao Bằng

Bộ Tài chính ủng hộ chung tay hỗ trợ đồng bào bão lũ Với tinh thần “tương thân, tương ái” và để kịp thời chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại to lớn của đồng bào và các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, và hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 do Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Bộ Tài chính đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Tài chính tham gia ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ. Với tổng số tiền quyên góp được là 1 tỷ đồng, vào chiều ngày 10/9/2024, Bộ Tài chính đã chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay, góp sức cùng các Đoàn thể Trung ương giúp đồng bào bị thiệt hại do bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.