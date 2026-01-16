(TBTCO) - Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước (27.870,9 tỷ đồng) và tổng chi ngân sách địa phương (45.122,1 tỷ đồng); mục tiêu thành lập mới 7.000 doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 50.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ảnh: Kim Loan.

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thông tin, công tác thu ngân sách nhà nước thực hiện 28.465 tỷ đồng, vượt 37,8% dự toán trung ương giao, vượt 18,1% dự toán HĐND tỉnh Gia Lai giao, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 40.534 tỷ đồng, đạt 93,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong năm, Sở Tài chính đã tích cực triển khai, hoàn thành sớm việc chi trả kinh phí thực hiện chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc cho 3.354 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, với tổng kinh phí 3.191,48 tỷ đồng. Qua đó, tỉnh Gia Lai là một trong số ít các tỉnh hoàn thành sớm việc chi trả kinh phí cho các đối tượng theo quy định.

Ngoài ra, Sở Tài chính đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Gia Lai sử dụng các nguồn lực của phương (dự phòng ngân sách tỉnh, Quỹ dự trữ tài chính) với tổng kinh phí khoảng 1.400 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ cho các địa phương và người dân khắc phục các thiệt hại do bão và mưa, lũ gây ra trong những tháng cuối năm.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết ngày 31/12/2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh là 14.643,326 tỷ đồng; đạt 96,57% so với kế hoạch Thủ tướng giao; đạt 76,88% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao và cao hơn mức bình quân giải ngân chung của cả nước.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước nên kết quả thu hút vốn đầu tư của tỉnh trong năm 2025 đạt được rất khả quan. Toàn tỉnh Gia Lai thu hút 192 dự án, tăng 101 dự án so với năm 2024, tăng 27 dự án so với chỉ tiêu UBND tỉnh Gia Lai giao là 165 dự án; với tổng vốn đăng ký đầu tư 159,87 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 7,7 lần so với tổng vốn đăng ký năm 2024 là 20,7 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, để đẩy mạnh minh bạch hóa quy trình thông qua cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, Sở Tài chính thực hiện liên thông các nhóm thủ tục giúp giảm số lần nộp hồ sơ từ 11 lần còn 6 lần, giảm số ngày giải quyết các thủ tục từ 239 ngày theo quy định còn 60 ngày (giảm 179 ngày).

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có 10 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng. Ảnh: Kim Loan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Tài chính tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để sắp xếp không gian phát triển, bố trí nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với ngành thuế, hải quan và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản thu ngân sách nhà nước cụ thể theo từng quý, từng tháng; tiếp tục tham mưu chỉ đạo quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Sở Tài chính tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư; hỗ trợ và hướng dẫn các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư tại tỉnh…/.