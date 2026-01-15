Khối thi đua số 7 phát động thi đua năm 2026 với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo”

(TBTCO) - Khối thi đua số 7 (Bộ Tài chính) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối và Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế tài chính, Khối trưởng Khối thi đua số 7 nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2025 - năm đầu tiên các Khối thi đua của Bộ Tài chính được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới.

Ông khẳng định, mặc dù thời gian hoạt động chưa dài, song với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm cao, các đơn vị trong Khối đã nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế tài chính, Khối trưởng Khối thi đua số 7 phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

“Hội nghị hôm nay nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả phong trào thi đua năm 2025; đồng thời thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho năm 2026” - ông Nguyễn Như Quỳnh nêu rõ.

Khối thi đua số 7 gồm 6 đơn vị thuộc Bộ Tài chính (Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Báo Tài Chính - Đầu tư; Tạp chí Kinh tế -Tài chính; Nhà xuất bản Kinh tế - Tài chính; Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính; Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia), được thành lập tại Quyết định số 3629/QĐ-BTC ngày 28/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Khối thi đua các đơn vị thuộc Bộ.

Theo báo cáo, trong năm 2025, các đơn vị trong Khối đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác thi đua, khen thưởng; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Các đơn vị ký giao ước thu đua năm 2026. Ảnh: Đức Thanh

Đáng chú ý, trong bối cảnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy, các đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung nguồn lực triển khai khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Các phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động như “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”… được các đơn vị trong khối tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm khách quan, công bằng, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp. Trên cơ sở kết quả đạt được, Khối thi đua số 7 đã thống nhất đề nghị Bộ Tài chính xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho toàn bộ 6 đơn vị thành viên.

Các đơn vị thuộc Khối thi đua số 7 mừng thành công của hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Phát động phong trào thi đua năm 2026, ông Nguyễn Như Quỳnh nhấn mạnh đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, đồng thời diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Trên tinh thần đó, Khối thi đua số 7 phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”.

Khối trưởng Nguyễn Như Quỳnh đề nghị các đơn vị tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chính sách, công tác thông tin - tuyên truyền, đào tạo và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Bày tỏ niềm tin vào kết quả phong trào thi đua thời gian tới, Khối trưởng Nguyễn Như Quỳnh khẳng định: “Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị của lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị trong Khối, phong trào thi đua năm 2026 của Khối thi đua số 7 sẽ được triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Tài chính”.