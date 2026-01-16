Sáng ngày 16/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.131 VND, giảm 4 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,22%, hiện ở mức 99,35.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.929 VND/USD - 26.341 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.091 - 26.391 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.091 đồng 26.391 đồng Vietinbank 26.070 đồng 26.391 đồng BIDV 26.091 đồng 26.391 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.792 - 30.717 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.799 đồng 31.370 đồng Vietinbank 29.988 đồng 31.348 đồng BIDV 30.107 đồng 31.371 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 167 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.16 đồng 170.34 đồng Vietinbank 161.65 đồng 170.65 đồng BIDV 162.46 đồng 170.09 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 16/1/2026, tăng 50 đồng ở chiều mua và 70 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.709 - 26.829 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,22%, hiện ở mức 99,35.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần vào ngày thứ Năm, sau khi số liệu cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu bất ngờ giảm trong tuần trước. Diễn biến này càng củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong vài tháng tới.

Đồng EUR giảm 0,25%, xuống còn 1,1613 USD/EUR và có thời điểm rơi xuống 1,1592 USD, cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 2/12.

Đồng Yên Nhật Bản suy yếu trước những lo ngại rằng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ có thêm nhiều quyền tự do hơn để thực hiện các chính sách mở rộng tài chính. Đồng Yên Nhật gần đây nhất giảm 0,02% so với USD, xuống mức 158,48 Yên/USD. Tuy nhiên, đồng tiền này vẫn giữ trên mức đáy thấp nhất trong 18 tháng là 159,45 Yên đạt được hôm thứ Tư, khi các nhà giao dịch theo dõi sát khả năng chính quyền Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng Yên./.