Sôi động chuỗi sự kiện chuyển đổi số, vàng miếng SJC “đánh bay” mốc 90 triệu đồng/lượng

Thị trường tiền tệ tuần 10/5:

(TBTCO) - Diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ tuần qua là chuỗi hoạt động Ngày Chuyển đổi số ngân hàng với sự tham dự và chỉ đạo rất cụ thể của Thủ tướng về định hướng cho chuyển đổi số ngân hàng thời gian tới. Trên thị trường, giá vàng miếng SJC liên tục tăng cao và vượt qua mốc 90 triệu đồng/lượng.

Sôi động chuỗi sự kiện chuyển đổi số

Tuần qua diễn ra các hoạt động quanh Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Ban tổ chức cho biết, tiếp nối thành công năm 2023, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 nhằm lan tỏa những kết quả tích cực của ngành Ngân hàng trong chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, cũng như đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ đề năm nay là “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”, có sự tiếp nối với chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng – động lực thúc đẩy chuyển đổi số” của Ngày Chuyển đổi số ngân hàng năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự chuỗi sự kiện chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Ảnh: S.B

Tại sự kiện, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngành Ngân hàng đã nỗ lực không ngừng và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong công cuộc chuyển đổi số và đã đạt được nhiều thành quả. Đến nay, hơn 87% người trưởng thành đã có tài khoản thanh toán tại ngân hàng và nhiều ngân hàng đã có trên 95% số lượng giao dịch được xử lý trên kênh số. Tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán qua di động (Mobile) và QR code bình quân qua các năm từ 2017 – 2023 đạt trên 100%/năm.

Hạ tầng công nghệ ngân hàng thường xuyên được đầu tư nâng cấp, phát triển, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn; hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng xử lý bình quân 830 nghìn tỷ VNĐ/ngày (tương đương 40 tỷ USD), hệ thống chuyển mạch tài chính & bù trừ điện tử xử lý bình quân 20-25 triệu giao dịch/ngày.

Đấu thầu vàng không đủ hãm giá vàng

Các phiên đấu thầu vàng của NHNN đã được thực hiện qua nửa tháng nhưng diễn biến thị trường vàng và đặc biệt là vàng miếng SJC không những không hạ nhiệt mà còn tiếp tục nóng hơn trước.

Giá vàng thế giới leo dốc tăng trở lại Sau một số phiên điều chỉnh, giá vàng thế giới lại có xu hướng leo dốc tăng trở lại vào cuối tuần. Chiều ngày 10/5, giá vàng thế giới ghi nhận mức 2.367 USD/ounce.

Trong tuần, giá vàng miếng SJC liên tục thiết lập các kỷ lục mới và đã chính thức phá vỡ mốc 90 triệu đồng/lượng vào hôm cuối tuần. Tại thời điểm chiều ngày 10/5, vàng miếng SJC 9999 ghi nhận mức mua vào là 89,9 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 92,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng tuổi vàng cũng đã kéo giãn ra hơn rất nhiều và đến chiều ngày 10/5, giá bán ra của vàng miếng cao hơn giá vàng nhẫn lên tới gần 16 triệu đồng/lượng.

Điều đáng chú ý là trong thời gian qua, NHNN đã tái khởi động hoạt động đấu thầu vàng với mục đích nhằm tăng cung vàng miếng SJC ra thị trường. Đến nay, 2 phiên đấu thầu đã được tổ chức thành công với mỗi phiên có 34 lô vàng miếng SJC (tương đương 3.400 lượng) được NHNN bán ra.

Giá vàng miếng tăng mạnh kéo giãn xa khoảng cách với giá thế giới. Ảnh: T.L

Tại các phiên đấu thầu, NHNN tổ chức theo hình thức đấu thầu theo giá, tổng khối lượng vàng miếng đấu thầu trong mỗi phiên là 16.800 lượng, tỷ lệ đặt cọc là 10%. Về các điều kiện tham gia đấu thầu, NHNN cho biết, các thành viên tham gia đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước và Quyết định 563/QĐ-NHNN của NHNN ngày 18/3/2013 về quy trình mua, bán vàng miếng.

Tỷ giá tiếp tục nhích tăng

Tỷ giá trong tuần qua tiếp tục diễn biến nhích tăng. Tỷ giá trung tâm đầu tuần mới ghi nhận ở mức 24.245 đồng/USD, tăng 4 đồng mỗi USD so với cuối tuần trước. Trong tuần, tỷ giá trung tâm tiếp tục được NHNN điều chỉnh tăng và đến cuối tuần là 24.271 đồng/USD, tăng 26 đồng mỗi USD so với đầu tuần và tăng 30 đồng mỗi USD so với 1 tuần trước đó.

Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá bán ra tại Vietcombank hôm đầu tuần cũng tăng 4 đồng/USD so với cuối tuần trước với mức niêm yết 25.457 đồng/USD, sau đó diễn biến tỷ giá tiếp tục điều chỉnh trong các phiên và chốt tuần tại mức 25.484 đồng/USD, tăng 27 đồng/USD so với hôm đầu tuần và tăng 31 đồng/USD so với 1 tuần trước.

Trên thị trường thế giới, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng Đô la Mỹ tuy đã không còn xu hướng tăng như trong tháng 4, nhưng cũng không thể hiện diễn biến hạ nhiệt rõ ràng. Theo đó, chỉ số này trong những ngày qua vẫn diễn biến quanh mốc khoảng trên 105 điểm.