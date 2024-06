(TBTCO) - Sắp chuyển sang HoSE, cổ phiếu MCM của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) tăng 28% so với thời điểm được chấp thuận (24/5). Trước đó, Mộc Châu Milk cũng có bức tranh tài chính tương đối lành mạnh và không có nợ vay.

Hơn nửa tài sản gửi ngân hàng và không có nợ vay

Kể từ ngày 24/5, khi Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) chấp thuận niêm yết cổ phiếu MCM của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk), thị giá MCM đã tăng 28% lên mức 50.200 đồng/cổ phiếu (kết phiên ngày 7/6). Thanh khoản theo đó cũng tăng vọt từ vài chục nghìn lên gần 250.000 đơn vị, có phiên thanh khoản lên đến hơn 840.000 đơn vị.

Mộc Châu Milk đã được chấp thuận niêm yết 110 triệu cổ phiếu MCM trên HoSE, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 1.100 tỷ đồng.

Trước đó, cổ phiếu MCM được niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ tháng 12/2020, với khối lượng niêm yết lần đầu là 66,8 triệu cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, năm 2023, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần 3.135 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 374 tỷ đồng, lần lượt đi ngang và tăng 8% so với thực hiện 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh của Mộc Châu Milk qua các năm. Ảnh: Gia Linh

Đến năm 2024, Mộc Châu Milk lên kế hoạch thận trọng với lợi nhuận sau thuế giảm hơn 11% so với cùng kỳ về mức 332 tỷ đồng. Doanh thu thuần dự kiến hơn 3.367 tỷ đồng, tăng 7%.

Kết thúc quý I/2024, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Mộc Châu Milk giảm lần lượt 15% và 51% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 625 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Theo Mộc Châu Milk, lợi nhuận quý I/2024 giảm là do doanh thu bán hàng giảm so với cùng kỳ năm 2023 do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế trong kỳ còn khó khăn, dẫn đến sức mua của người tiêu dùng giảm.

Như vậy, đến hết quý I/2024, công ty hoàn thành 19% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Mộc Châu Milk là hơn 2.605 tỷ đồng, giảm nhẹ 1 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi có kỳ hạn là 1.488 tỷ đồng, chiếm 57% tổng tài sản, tiền mặt chỉ hơn 58 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả hơn 233 tỷ đồng, giảm 46 tỷ đồng so với đầu năm và doanh nghiệp không vay nợ tài chính.

Chi cổ tức tiền mặt đều đặn

Kể từ khi niêm yết, Mộc Châu Milk vẫn duy trì được lịch sử chi trả cổ tức bằng tiền đều đặn cho cổ đông. Năm 2023, tỷ lệ chia cổ tức của doanh nghiệp là 20%, tổng chi trả cho năm này là 220 tỷ đồng, tương đương 58,75% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ chia cổ tức qua các năm của MCM. Ảnh: Gia Linh

Năm 2022, Mộc Châu Milk đã thực hiện 2 lần thanh toán cổ tức cũng với tổng tỷ lệ 20% bằng tiền.

Sau khi giao dịch trên UPCoM vào cuối năm 2020, công ty đã chi trả cổ tức 15% bằng tiền cho năm 2020 (được thanh toán vào năm 2021) và tăng đột biến lên 25% cho năm 2021.

Năm 2024, Mộc Châu Milk đề xuất trả cổ tức tổi thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

Về cơ cấu cổ đông, tại thời điểm 31/3/2024, Mộc Châu Milk có hai cổ đông lớn được hưởng lợi từ cổ tức MCM. Cụ thể, Vilico sở hữu 59,3% cổ phần và Vinamilk sở hữu 8,85% cổ phần.

Trước đó, năm 2016, Mộc Châu Milk cổ phần hoá 100%, trong đó GTNFoods sở hữu 51%. Đến tháng 12/2019, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã ck: VNM) trở thành công ty mẹ của GTNFoods sau khi chi ra gần 1.800 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu từ 43% lên 75%. GTNFoods nắm giữ 74,5% cổ phần của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico, mã ck: VLC). Trong khi đó Vilico sở hữu 51% cổ phần tại Mộc Châu Milk.

Giống bò sữa Mộc Châu tiền thân là Nông trường Quân đội Mộc Châu, ra đời từ năm 1958. Đây là đơn vị đầu tiên trong ngành chăn nuôi và sản xuất sữa công nghiệp tại Việt Nam. Hiện, bà Mai Kiều Liên đang là Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT Vinamilk, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Mộc Châu Milk.