Tập đoàn Yeah 1 (YEG) sẽ thoái vốn khỏi Yeah 1 Edigital

(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah 1 (mã YEG, sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Yeah 1 Edigital.

Yeah 1 Edigital là công ty con của YEG, trước khi chuyển nhượng công ty này, Yeah 1 cũng đã thoái vốn khỏi một số công ty con khác trong năm 2021.

Cụ thể hồi tháng 4/2021, Yeah 1 đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần truyền thông On+. Tổng giá trị chuyển nhượng là 5,1 tỷ đồng và Yeah 1 không phát sinh lãi/lỗ đáng kể từ thương vụ chuyển nhượng này.

Tháng 6/2021, Yeah 1 cũng chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty Yeah 1 Network Pte. Ltd, ghi nhận khoản lãi gần 12,8 tỷ đồng. Sau khi rút vốn khỏi Công ty Yeah 1 Network Pte. Ltd, Yeah 1 cũng chấm dứt mối liên quan đối với một số công ty trước đây là công ty con gián tiếp do sở hữu thông qua Yeah 1 Network Pte. Ltd.

Yeah 1 là công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí kỹ thuật số và thương mại truyền thông. Cổ phiếu YEG niêm yết trên HOSE từ năm 2018.

Hoạt động kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp này không được thuận lợi cho lắm với doanh thu thuần quý III/2021 đạt 277 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ; lũy kế đạt 877 tỷ đồng, xấp xỉ kết quả 869 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2021 ghi nhận âm 56,8 tỷ đồng (cùng kỳ dương 13,3 tỷ đồng); lũy kế 9 tháng lỗ 254 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 15,7 tỷ đồng). Mức lỗ này theo đó có giá trị tương đương hơn 80% vốn điều lệ của công ty.

9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Yeah 1 âm 76,7 tỷ đồng, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 6,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III/2021, Yeah 1 có vốn điều lệ là 313 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 639 tỷ đồng, tổng tài sản là 1.255 tỷ đồng.

Công ty có tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn là 715 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn là 133 tỷ đồng.

Hàng tồn kho có giá gốc là 94,7 tỷ đồng, nhưng công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền lên tới 71,4 tỷ đồng. Do đó, giá trị còn lại hợp lý của hàng tồn kho chỉ được ghi nhận mức 23,3 tỷ đồng.