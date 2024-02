Tết cổ truyền và truyền thống của gia đình ngày Xuân

(TBTCO) - Qua thống kê cho thấy, ngày cuối cùng của năm Quý Mão (30 Tết), tại một số thành phố lớn như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu mua sắm của người dân vẫn tăng so với ngày thường, lượng người tới siêu thị, chợ dân sinh tấp nập, tuy nhiên, đã giảm so với những ngày trước đó do một số gia đình về quê, một số đã mua sắm đủ nên không có nhu cầu. Tại siêu thị, giá cả ổn định, ngoài chợ dân sinh, có nhiều mặt hàng giảm giá.