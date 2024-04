Thí điểm thị trường giao dịch trực tuyến phế, phụ phẩm cho ngành nhựa và dệt may

(TBTCO) - Thị trường giao dịch trực tuyến phế, phụ phẩm dành cho ngành nhựa và dệt may được triển khai thí điểm sẽ là giải pháp kịp thời, giải quyết các khoảng trống hiện tại và tận dụng các cơ hội từ quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và nhu cầu tái chế dệt may toàn cầu.

Chiều ngày 11/4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn “Giao dịch vật liệu nhựa và dệt may thứ cấp qua nền tảng thương mại điện tử”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thu Hường

Thống kê cho thấy, mỗi năm Việt Nam thải ra khoảng 3,9 triệu tấn rác thải nhựa và khoảng 33% trong số đó được tái chế. Để giải quyết vấn đề này, Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, tập trung mạnh mẽ vào định hướng tái chế, xem chất thải và chất thải nhựa là tài nguyên.

Tuy nhiên, ngành tái chế Việt Nam đang đối mặt sự thiếu hụt trầm trọng nguồn cung đầu vào đối với nhựa PET, PP và PE. Nguồn phế liệu nhựa trong nước pha tạp phế liệu hỗn hợp và chất lượng thấp, trong khi chi phí thu mua lại cao do hạn chế về cơ sở hạ tầng thu gom, thực thi phân loại rác tại nguồn kém hiệu quả và thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng cho ngành tái chế.

Trước thực trạng trên, UNDP đặt mục tiêu thúc đẩy các thị trường trực tuyến cho nguyên liệu thứ cấp ở Việt Nam, khởi đầu đối với ngành nhựa và dệt may. Sáng kiến này do Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ và được hỗ trợ bởi Cơ quan hợp tác quốc tế Đức (GIZ).

Với vai trò là sáng kiến đối tác công - tư của UNDP và Viện Chiến lược và chính sách tài nguyên và môi trường, mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam sẽ đóng vai trò kết nối các bên liên quan, bao gồm các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân, hiệp hội và các tác nhân khác, hỗ trợ phát triển các nền tảng thị trường cũng như chia sẻ kiến thức và phổ biến các hội thảo của dự án đến mạng lưới.

Theo ông Patrick Haverman - Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP Việt Nam, nhu cầu về vật liệu nhựa trong nước, dù là nhựa nguyên sinh hay tái chế, mới chỉ được đáp ứng khoảng 20%. Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược chuyển đổi số mang đến các giải pháp đầy hứa hẹn trên toàn chuỗi giá trị tái chế, đơn giản hóa việc tái chế cho người tiêu dùng, tăng cường thu gom, cải thiện nhận diện vật liệu, hỗ trợ tuân thủ quy định và tạo ra thị trường cho các vật liệu tái chế.

Ông Patrick Haverman cho rằng, Việt Nam vẫn thiếu vắng thị trường trực tuyến uy tín và minh bạch nhằm thúc đẩy việc trao đổi, mua bán nguyên vật liệu thứ cấp. Những nền tảng hiện có thường không đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng và tính bền vững của vật liệu. Trong khi đó, các tập đoàn lớn - các đơn vị có nhu cầu vật liệu tái chế cao, lại yêu cầu khắt khe đối với nguyên vật liệu đầu vào nhằm đáp ứng các chiến lược cung ứng có trách nhiệm và bền vững.

Do đó, thị trường trực tuyến dành cho ngành nhựa và dệt may được triển khai thí điểm là giải pháp kịp thời, giải quyết các khoảng trống hiện tại và tận dụng các cơ hội từ quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và nhu cầu tái chế dệt may toàn cầu.

Nền tảng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch phế, phụ phẩm nhựa và may mặc trên cơ sở trực tuyến thông qua việc kết nối người bán và người mua; đồng thời, giúp gia tăng tính minh bạch của giao dịch và hỗ trợ xác minh nguồn gốc các sản phẩm tái chế được sản xuất từ các nguyên liệu này.