Thị trường tiêu dùng tiếp tục là động lực quan trọng của phát triển

(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi và tăng trưởng, thị trường tiêu dùng tiếp tục chứng tỏ vai trò là động lực quan trọng của phát triển.

Đó là thông tin tại Diễn đàn Tiếp thị và Tiêu dùng Việt Nam 2025 do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức ngày 11/9. Sự kiện hướng tới giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tiêu dùng thông minh và phát triển bền vững.

Theo Viện BCSI, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi và tăng trưởng, thị trường tiêu dùng tiếp tục chứng tỏ vai trò là động lực quan trọng của phát triển. 6 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng trên 9% so với cùng kỳ, trong khi GDP đạt mức tăng trưởng ấn tượng 7,52%.

Sức mua trong xã hội được duy trì tích cực, các lĩnh vực dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống phục hồi mạnh mẽ, còn thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục bứt phá.

Những con số này cho thấy tiềm năng lớn của thị trường Việt Nam, đồng thời phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi của người tiêu dùng, đặc biệt ở nhóm thế hệ trẻ, gắn liền với nhu cầu về sản phẩm xanh, minh bạch và bền vững.

Quang cảnh diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng BCSI nhấn mạnh, kích cầu tiêu dùng có sự cải thiện nhưng tiêu dùng của người Việt vẫn còn khá yếu. Mức tăng trưởng tổng bán lẻ nếu trừ yếu tố giá cả thì chỉ tăng khoảng 7,2% - tính đến hết tháng 8/2025. Sau nhiều năm, tiêu dùng vẫn chưa trở thành động lực tăng trưởng.

Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam hiện không chỉ đối diện áp lực cạnh tranh thị trường nội địa, mà còn phải đáp ứng yêu cầu khắt khe từ quốc tế về tiêu chuẩn chất lượng, quy trình xanh và năng lực đổi mới sáng tạo.

Bối cảnh này càng đặt ra tính cấp thiết khi Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ là một trong những đột phá chiến lược, trong đó, lĩnh vực thương mại và tiêu dùng đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Tại diễn đàn, các chuyên gia nhận định, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp khó trong tiếp cận vốn, đối mặt áp lực từ thương hiệu quốc tế. Vì vậy, vai trò của Nhà nước trong kích cầu, như giảm thuế VAT, chương trình khuyến mại quốc gia, là rất cần thiết. Trong bối cảnh hội nhập, doanh nghiệp phải vừa giữ thị phần trong nước, vừa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, sản xuất xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo - những trụ cột chiến lược để xây dựng một thị trường tiêu dùng thông minh, bền vững và có trách nhiệm.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Viết Thịnh - Tổng Giám đốc CGS Việt Nam cho biết, người tiêu dùng ngày càng chú trọng yếu tố bền vững trong mua sắm. Doanh nghiệp cần tập trung xây dựng chuỗi cung ứng bền vững tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và tài chính trong toàn bộ quá trình cung ứng từ nguồn cung tới sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

“Chuỗi cung ứng là trung tâm tạo niềm tin, không chỉ là sản phẩm xanh mà cách sản phẩm được làm ra đều được người tiêu dùng đánh giá” - ông Thịnh nhấn mạnh.