Thu ngân sách khả quan nhờ tích cực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cục Hải quan Thanh Hóa:

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa, góp phần giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, qua đó giúp số thu ngân sách đến thời điểm này đã đạt hơn 81% chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao.

Cán bộ Cục Hải quan Thanh Hóa hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục qua hệ thống hải quan điện tử. Ảnh: Phong Nhân

Thu ngân sách đạt hơn 10.980 tỷ đồng

Năm 2023, Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách cho đơn vị là 13.500 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ vô cùng thách thức trong bối cảnh doanh nghiệp chưa thực sự phục hồi sau dịch Covid-19 cộng hưởng với tình hình kinh tế suy giảm, thị trường xuất khẩu hàng Việt gặp khó khăn, doanh nghiệp (DN) thiếu hụt đơn hàng trong sản xuất kinh doanh.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa Lê Xuân Cương cho hay, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Thanh Hóa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2023, đến nay đã thu được kết quả đáng kể, tạo đà vững vàng trên hành trình phấn đấu thu ngân sách đạt 13.500 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm 2023, Cục Hải quan Thanh Hóa đã xây dựng Kế hoạch thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Hỗ trợ giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục duy trì Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của DN, qua đó tiếp nhận các thông tin từ DN có hoạt động xuất nhập khẩu để xử lý vướng mắc theo quy định. 9 tháng của năm 2023, đơn vị đã tổ chức 4 cuộc hội nghị đối thoại với hơn 200 DN có hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn quản lý.

Cụ thể, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; đồng hành cùng DN trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tháo gỡ và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách xuất nhập khẩu, chủ động trong công tác trao đổi thông tin với các đơn vị trong và ngoài ngành; thu hút, vận động các DN về làm thủ tục hải quan tại các chi cục hải quan cửa khẩu trực thuộc.

Với sự chủ động, nỗ lực nêu trên, ông Lê Xuân Cương cho biết, tính từ đầu năm đến nay, đơn vị thực hiện thông quan hàng hóa cho 98.182 tờ khai xuất nhập khẩu của DN, tổng kim ngạch hơn 8,7 tỷ USD. Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước đến ngày 14/9/2023 đạt 10.984 tỷ đồng, đạt 81,3% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (13.500 tỷ đồng).

Về cơ cấu nguồn thu ngân sách, số thu của đơn vị đạt khá chủ yếu do nguồn thu từ dầu thô. Số thu từ dầu thô nhập khẩu đạt 8.598,99 tỷ đồng, chiếm 78,3% trong tổng số thu ngân sách, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên số thu từ dầu thô giảm so với cùng kỳ do giá dầu thô bình quân giảm mạnh (từ 98 USD/thùng xuống còn gần 75 USD/thùng) và Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn thực hiện bảo dưỡng nhà máy trong 55 ngày (từ ngày 25/8/2023) nên số lượng nhập khẩu giảm mạnh...

Tạo thuận lợi gắn với chống thất thu ngân sách

Kế hoạch trong những tháng còn lại của năm 2023, Cục Hải quan Thanh Hóa tập trung vào nhiệm vụ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu gắn với chống thất thu ngân sách.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai và vận hành hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho, bãi, cảng VASSCM theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan, nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới cho các DN. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản đi, văn bản đến của đơn vị, thực hiện xử lý văn bản trên môi trường điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu giấy tờ. Tiến hành đo thời gian giải phóng hàng xuất nhập khẩu năm 2023 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa theo kế hoạch đề ra.

Để tạo thuận lợi cho DN, từ đầu năm 2023, đơn vị đã niêm yết công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính và các chế độ chính sách pháp luật về hải quan, thủ tục hành chính, các văn bản hướng dẫn thủ tục hải quan tại trụ sở cơ quan hải quan và các địa điểm làm thủ tục hải quan, trụ sở các chi cục hải quan cửa khẩu để các tổ chức, cá nhân và DN được biết và thực hiện đúng quy định, hạn chế sai sót cho DN trong quá trình làm thủ tục hải quan. Nhờ đó việc chấp hành pháp luật của DN đã có chuyển biến là cơ sở để cơ quan hải quan thông quan nhanh chóng hàng hóa cho DN.

Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc ‘‘Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” và Chương trình nộp thuế điện tử DN nhờ thu. Công khai số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ hòm thư điện tử, đầu mối tiếp nhận các thông tin phản ánh của cá nhân để tiếp nhận và giải quyết kịp thời khi có phát sinh vụ việc.

Phối hợp thu ngân sách, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với các ngân hàng thương mại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, áp dụng hiệu quả Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhanh chóng, rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ nộp thuế, tránh rủi ro cho DN và cơ quan hải quan, đồng thời vẫn tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đồng thời với việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đơn vị thường xuyên thực hiện việc rà soát, phân loại hồ sơ nợ đọng thuế theo từng DN, đánh giá tình trạng thực tế của DN, nguyên nhân chưa thu hồi được nợ, đưa ra biện pháp xử lý nợ phù hợp đối với các khoản nợ khó thu, không để nợ mới phát sinh.

Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết thêm, nhờ những giải pháp chống thất thu nêu trên, tổng nợ thuế tính đến 14/9/2023 của đơn vị chỉ còn 1,92 tỷ đồng, giảm 133,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022. Số nợ thuế hiện tại hầu hết là nợ của các DN đã phá sản, giải thể hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không phát sinh nợ thuế mới.