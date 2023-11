Tỷ giá hôm nay (15/11): Đồng USD thị trường tự do và thế giới bất ngờ lao dốc

(TBTCO) - Rạng sáng 15/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 15 VND, hiện ở mức 24.020 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 1,56%, xuống mốc 104,07.

Tỷ giá hôm nay (13/11): Đồng USD lao dốc không phanh. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.171 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.416 VND/Euro – 26.986 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đảo chiều giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 45 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.570 – 24.630 VND/USD, giảm mạnh 82 đồng/USD chiều mua vào và giảm 68 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,150 VND 24,520 VND Vietinbank 24,115 VND 24,535 VND BIDV 24,175 VND 24,475 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25.789,51 VND 27.205,43 VND Vietinbank 26,083 VND 27,218 VND BIDV 25,961 VND 27,160 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 157,10 VND 166,30 VND Vietinbank 158.13 VND 166.08 VND BIDV 157.82 VND 164.74 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD giảm hơn 1% so với các loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ được công bố, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất.

Đồng USD giảm 1,73% so với đồng Euro, xuống mức 1,089 USD; giảm 1,82% so với đồng Bảng Anh, xuống mốc 1,250 USD; và giảm 1,52% so với đồng Franc Thụy Sĩ, xuống mốc 0,888.

Trong khi đó, đồng Yen Nhật cũng tăng giá so với đồng USD. Theo đó, đồng Yen tăng 0,97%, đạt mốc 150,23/USD - sau khi chạm mức thấp nhất trong một năm. Chính quyền Nhật Bản vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái đã can thiệp vào thị trường tiền tệ để nâng giá đồng Yen lần đầu tiên kể từ năm 1998./.