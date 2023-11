Tỷ giá hôm nay (25/11): Đồng USD chưa dừng đà giảm

(TBTCO) - Rạng sáng nay (25/11), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với tăng 12 VND, hiện ở mức 23. 927 VND. Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 103,285, giảm 0,52% vào lúc 6h29 ngày 25/11 theo giờ Việt Nam.

Tỷ giá hôm nay (25/11): Đồng USD vẫn tiếp đà giảm. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN niêm yết ở mức 23.400 - 25.029VND/USD (mua - bán), đi ngang chiều mua và giảm 31 VND/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục tăng mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 40 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.647 VND/USD - 24.631 VND/USD, tăng mạnh 66 VND/USD chiều mua vào và tăng mạnh 64 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ ở mức: 23.400 VND/USD - 25.073 VND/USD giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 44 VND/USD ở chiều bán ra .

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.778 VND/Euro - 26. 387 VND/Euro.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.050 VND 24.420 VND Vietinbank 24.065 VND 24.485 VND BIDV 24.120 VND 24.420 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25.752 VND 27.166 VND Vietinbank 25.704 VND 26.994 VND BIDV 26.053 VND 27.183 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra tăng so với ngày hôm trước:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 157.56 VND 166.79 VND Vietinbank 158.23 VND 167.93 VND BIDV 158.78 VND 167.14 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 103,285, giảm 0,52% vào lúc 6h29 ngày 25/11 theo giờ Việt Nam.

Chỉ số DXY đang trải qua tháng tăng trưởng yếu nhất trong một năm, do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed sẽ hoàn tất việc tăng lãi suất và có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm tới.

Trong khi đó, đồng Yen Nhật gần như không biến động nhiều so với đồng USD ở mức 149,45, sau khi tăng mạnh nhờ tin tức cho rằng, tốc độ tăng trưởng giá tiêu dùng của Nhật Bản tăng nhẹ trong tháng 10.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro tăng 0,39%, đạt mức 1,0946 USD sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy tinh thần kinh doanh của Đức được cải thiện tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 11.

Đồng Bảng Anh tăng 0,57%, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 9, sau khi dữ liệu được công bố hôm 23/11 cho thấy các công ty Anh đã tăng trưởng trở lại vào tháng 11, làm dấy lên hy vọng nước Anh sẽ tránh được viễn cảnh suy thoái kinh tế./.