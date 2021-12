Tỷ giá USD ngày 17/12 trung tâm giảm sau phiên tăng mạnh

(TBTCO) - Tỷ giá USD ngày 13/12 trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố đã có điều chỉnh tăng mạnh sau khi giảm điểm vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, Vietcombank vẫn điều chỉnh ngược chiều so với tỷ giá trung tâm, ghi nhận các mức tỷ giá niêm yết Đô la Mỹ giảm so với cuối tuần trước.