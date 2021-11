(TBTCO) - Tỷ giá USD ngày 24/11 theo công bố tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tăng thêm 8 đồng mỗi USD, ghi nhận 3 phiên tăng điểm liên tiếp.

Theo đó, tỷ giá USD ngày 24/11 được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố mức 23.141 đồng/USD, tăng thêm 8 đồng mỗi USD, sau khi đã tăng mạnh 15 đồng trong phiên ngày 23/11. Trước đó, tỷ giá USD trung tâm đã có phiên tăng 6 đồng vào ngày 22/11.

Tỷ giá USD ngày 24/11 tiếp đà tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 8 đồng mỗi USD đối với giá bán ra, nhưng vẫn giữ nguyên giá mua vào, cụ thể giá USD mua vào/bán ra là 22.650/23.785 đồng/USD.

Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh tăng tỷ giá đối với các đồng euro và đồng đô la Canada, cụ thể mức niêm yết 2 đồng tiền này là 25.235/26.796 đồng/EUR và 17.703/18.798 đồng/CAD.

Trong khi đó, nhiều đồng tiền khác đã được điều chỉnh giảm tỷ giá trong ngày 24/11. Cụ thể, đồng yên Nhật được niêm yết tỷ giá 195/207 đồng/JPY, bảng Anh là 30.028/31.886 đồng/GBP, phờ răng Thụy Sỹ là 24.034/25.521 đồng/CHF, đô la Australia là 16.213/17.216 đồng/AUD.

Tỷ giá USD tại Vietcombank vẫn chưa điều chỉnh so với ngày hôm trước, ghi nhận mức mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra lần lượt là 22.545/22.575/22.775 đồng/USD.

Tại các ngân hàng khác, VietinBank niêm yết tỷ giá đô la Mỹ là 22.566/22.586/22.786 đồng/USD; BIDV niêm yết tỷ giá 22.575/22.575/22.775 đồng/USD; Agribank là 22.550/22.575/22.755 đồng/USD.

Tại thị trường quốc tế, đồng bảng Anh và đô la Mỹ được tính giá quy đổi vào sáng ngày 24/11 (theo giờ Việt Nam) là 1,3375 USD/GBP, tăng 0,01% so với ngày hôm trước và tăng 0,12% so với cách đây 1 năm.

Đồng euro được tính giá là 1,1235 USD/EUR, giảm 0,1% so với hôm trước và giảm 5,51% so với năm ngoái; đồng yên Nhật có giá quy đổi là 115,05 JPY/USD, giảm 0,06% so với hôm trước và tăng 10,16% so với 1 năm trước./.