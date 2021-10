(TBTCO) - Tỷ giá USD ngày 29/10 theo công bố tỷ giá trung tâm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm 14 đồng/USD so với hôm trước, về mức 23.131 đồng/USD. Mức giảm điểm này bằng đúng bằng mức tăng của đồng tiền này hôm 28/10.

Tỷ giá USD ngày 29/10 theo đó đã trở về mức bằng với tỷ giá của ngày 27/10, như vậy đồng đô la Mỹ đã chỉ có một phiên tăng điểm trước khi quay đầu giảm điểm trở lại.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã điều chỉnh mạnh giá bán ra, trong khi vẫn giữ nguyên giá mua vào, ghi nhận các mức giá mua vào/bán ra là 22.750/23.775 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 29/10 quay đầu lao dốc chỉ sau 1 ngày tăng. Ảnh T.L

Tỷ giá USD tại Vietcombank cũng đã được điều chỉnh giảm khoảng 5 đồng cho mỗi mức giá mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra, cụ thể là 22.620/22.650/22.850 đồng/USD.

Tại các ngân hàng khác, VietinBank công bố tỷ giá USD là 22.632/22.652/22.852 đồng/USD; tại BIDV là 22.655/22.655/22.855 đồng/USD; tại Agribank là 22.650/22.665/22.845 đồng/USD.

Trái ngược với việc giảm mạnh của đồng đô la Mỹ, tỷ giá nhiều đồng tiền chủ chốt khác tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước lại có xu hướng tăng.

Tỷ giá tham khảo cụ thể của đồng EUR với các mức giá mua vào/bán ra là 26.213/27.835 đồng/EUR, đồng yên Nhật Bản là 198/210 đồng/JPY, đồng bảng Anh là 30.947/32/862 đồng/GBP, đồng phơ răng Thụy Sỹ là 24.628/26.151 đồng/CHF, đồng đô là Australia là 16.891/17.935 đồng/AUD, đồng đô la Canada là 18.157/19.280 đồng/CAD.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá đồng đô la Mỹ so với bảng Anh trưa ngày 29/10 (theo giờ Việt Nam) là 1,3788 USD/GBP, không thay đổi so với ngày hôm trước và tăng 6,66% so với 1 năm trước.

Đồng đô la Mỹ có giá quy đổi với euro là 1,1666 USD/EUR, giảm 0,11% so với hôm qua và giảm 0,08% so với 1 năm trước; đồng yên Nhật được tính giá tham chiếu là 113,65 JPY/USD, tăng 0,11% so với 1 ngày trước và tăng 8,63% so với 1 năm trước./.