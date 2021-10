Tỷ giá trung tâm ngày 28/10 bất ngờ tăng mạnh

(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10 bất ngờ tăng thêm 14 đồng so với con số công bố ngày hôm trước.

Ngày 28/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với USD ở mức 23.145 đồng. Tiếp đà tăng nhẹ của ngày 27/10, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay bật tăng tới 14 đồng so với con số niêm yết ngày hôm qua (23.131 đồng).

Tỷ giá trung tâm tăng 14 đồng so với ngày 27/10. Ảnh TL

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra ở mức: 22.750 đồng - 23.789 đồng.

Giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào 23.410 đồng/USD và bán ra 23.460 đồng/USD, giá mua tăng 40 đồng và giá bán tăng 10 đồng so với hôm qua. Tỷ giá Đồng Euro tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra: 26.020 đồng - 27.630 đồng.

Cũng theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 28/10 đến 03/11 như sau:

Đồng Euro tính tỷ giá là 26.843,53đồng/EUR; đồng Yên Nhật là 202,9 đồng/JPY; đồng bảng Anh là 31.865,27 đồng/GBP; đồng đô la Úc là 17.413,02 đồng/AUD; đồng rúp Nga là 17.413,02 đồng/RUB; đồng nhân dân tệ là 3.623,28 đồng/ CNY.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, tỷ giá đồng USD giảm. USD Index giảm 0,08% xuống 93,868 ghi nhận lúc 05h10 (giờ Việt Nam). Tỷ giá euro so với USD đạt 1.1604 euro/USD. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,05% xuống 1.3740 USD/GBP. Tỷ giá USD so với yên Nhật đạt 113,8 USD/JPY./.