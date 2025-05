Vận tải đường thủy, hàng không tăng trưởng mạnh

(TBTCO) - Từ đầu năm 2025 đến nay, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa đều giữ đà tăng trưởng ở các khu vực cảng lớn, cùng với đó, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không trên cả nước cũng đạt con số ấn tượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, kinh tế, san sẻ gánh nặng cho vận tải đường bộ.

Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển tăng trưởng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Hàng hóa qua cảng đạt 370,5 triệu tấn

Theo thống kê của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, bức tranh vận tải hàng hóa qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa trong 4 tháng đầu năm 2025 cho thấy tín hiệu tích cực khi khối lượng hàng hóa thông qua đạt 370,5 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này phản ánh sự phục hồi của hoạt động xuất, nhập khẩu và nội thương sau thời gian trầm lắng. Riêng hàng container, sản lượng đạt 10,52 triệu Teu, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng xuất khẩu và nhập khẩu cùng tăng 14%, lần lượt đạt 3,29 triệu Teu và 3,4 triệu Teu; hàng nội địa đạt 3,82 triệu Teu, tăng 6%.

Vận tải thủy nội địa tăng trưởng tích cực Vận tải thủy nội địa cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Tổng lượt phương tiện thủy thông qua hệ thống cảng đạt 229.750 lượt. Trong đó, phương tiện đăng ký VR-SB - chủ lực của tuyến vận tải ven biển - đạt gần 69.000 lượt. Riêng khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng VR-SB đạt 37 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu hàng hóa, hàng xuất khẩu đạt 71 triệu tấn, tăng 3%; hàng nhập khẩu đạt 95,3 triệu tấn, tăng 9%; hàng nội địa tăng mạnh nhất với 202,9 triệu tấn, tương đương 14%. Hàng quá cảnh có xếp dỡ tại cảng đạt 1,44 triệu tấn. Đáng chú ý, số liệu thống kê cho thấy, các cảng biển lớn tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong chuỗi logistics quốc gia. Cụ thể, sản lượng hàng hóa thông qua cảng TP. Hồ Chí Minh tăng 12,96%, Vũng Tàu tăng 9%, Hải Phòng tăng 5,5%. Hàng container tại các khu vực này đều tăng tương ứng: TP. Hồ Chí Minh tăng 9,22%, Vũng Tàu tăng 15%, Hải Phòng tăng 9,77%. Một số địa phương khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như Quảng Ngãi (33,6%), Cần Thơ (25%), Đồng Nai (19%), Nghệ An (15%), Bình Thuận (11%), Đà Nẵng (7,25%). Tuy nhiên, vẫn có những khu vực sụt giảm sản lượng như Thừa Thiên Huế, An Giang, Hà Tĩnh, Thái Bình, đặc biệt là Đà Nẵng giảm 5,9%.

Ở hệ thống cảng thủy nội địa, khu vực I (chủ yếu phía Bắc) ghi nhận khối lượng hàng hóa thông qua tăng 33%, đạt gần 32 triệu tấn, trong đó hàng container tăng 16%. Khu vực VI (phía Nam) và khu vực II cũng đạt mức tăng gần 10%. Đáng chú ý, khu vực VI có sản lượng container tăng tới 46%. Ngược lại, khu vực III (miền Trung) giảm mạnh cả về tổng lượng hàng và hàng container, lần lượt là 8% và 78%, cho thấy nhu cầu vận chuyển chưa phục hồi ở khu vực này.

Ước tính trong 5 tháng đầu năm, tổng khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng đạt 464 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng nội địa tiếp tục là động lực chính với mức tăng 21%, đạt gần 254 triệu tấn; hàng xuất khẩu đạt 89,6 triệu tấn; hàng nhập khẩu đạt 119 triệu tấn, tăng 7%. Sản lượng hàng container cũng ước đạt 13,23 triệu Teu, tăng 13%, phản ánh sự ổn định trong hoạt động vận tải container ở cả ba nhóm hàng chính.

Tính đến hết tháng 4/2025, có hơn 17.000 lượt tàu biển nước ngoài thông qua hệ thống cảng biển, tăng 7%. Tàu nội địa đạt gần 19.800 lượt, tăng 17%. Đáng chú ý, tàu chạy tuyến nội địa tăng đột biến 21%, đạt 17.677 lượt, trong khi lượt tàu xuất nhập cảnh giảm nhẹ 4%, còn 2.088 lượt.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang, thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung xây dựng Luật Hàng hải và đường thủy nội địa mới trên tinh thần kế thừa Luật Hàng hải và đường thủy nội địa trước đây để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho ngành Hàng hải và đường thủy Việt Nam phát triển ổn định trong giai đoạn mới.

Khách qua cảng hàng không tăng hơn 17% so với cùng kỳ

Đối với lĩnh vực hàng không cũng có tín hiệu đáng mừng khi tháng 5/2025, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không trên cả nước đạt hơn 10 triệu lượt, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4/2025. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 4 triệu lượt (tăng hơn 19%), khách nội địa đạt hơn 6 triệu lượt (tăng hơn 16%).

Tổng thị trường vận tải hành khách đạt gần 7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 4 triệu lượt và nội địa hơn 3 triệu lượt, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng hàng hóa đạt hơn 121 nghìn tấn, tăng hơn 14%. Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 5 triệu lượt khách trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng hơn 4% so với tháng 4/2025. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt, khách nội địa hơn 3 triệu lượt.

Sản lượng hàng hóa vận chuyển bởi các hãng đạt hơn 38 nghìn tấn, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, tổng lượng hành khách qua các cảng hàng không đạt hơn 49 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 19 triệu lượt (tăng hơn 13%), khách nội địa đạt hơn 30 triệu lượt nhưng giảm hơn 8%. Sản lượng hàng hóa qua cảng hàng không trong 5 tháng đạt 666 nghìn tấn, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng thị trường vận tải hàng không (bao gồm hãng trong và ngoài nước) đạt hơn 34 triệu lượt khách, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế chiếm hơn 19 triệu lượt (tăng hơn 13%), khách nội địa hơn 15 triệu lượt (giảm hơn 8%). Hàng hóa vận chuyển đạt hơn 568 nghìn tấn, tăng hơn 14%.

Riêng các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 23 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 8 triệu lượt, khách nội địa hơn 15 triệu lượt. Sản lượng hàng hóa vận chuyển của các hãng đạt gần 189 nghìn tấn, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2024.