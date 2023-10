Vingroup lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1.556 tỷ đồng

(TBTCO) - Tập đoàn Vingroup (mã Ck: VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 của Vingroup đạt 1.556 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch cả năm.

Thông tin từ Vingroup cho biết, lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 134.207 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2,3 cũng như sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán xe điện so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác gồm kinh doanh bất động sản đầu tư, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và sản xuất đều ghi nhận tăng trưởng tốt. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 12.375 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1.556 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch cả năm.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản Vingroup đạt 625.387 tỷ đồng, tăng nhẹ so với ngày 30/6/2023.

VinFast trở thành công ty niêm yết đại chúng trên sàn NASDAQ vào ngày 15/8/2023.

Lĩnh vực công nghệ - công nghiệp ghi nhận bước tiến lịch sử. Ngày 15/8/2023, VinFast đã chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng trên sàn NASDAQ sau khi hoàn tất thành công giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Spade Acquisition Co.

Trong quý III/2023, VinFast đã chính thức ra mắt 3 mẫu ôtô điện mới gồm VF 3, VF 6, VF 7 và mẫu xe đạp điện đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Trong đó, mẫu xe VF 6 đã bắt đầu nhận đặt cọc tại Việt Nam từ ngày 20/10/2023.

Công ty cũng đã bàn giao 10.027 ô tô điện, tăng 5% so với quý II, nâng tổng số xe ô tô điện bàn giao trong 9 tháng đầu năm 2023 lên 21.342 xe.

Tính đến 30/9/2023, VinFast đã có 126 showrooms theo mô hình 1S, 2S, 3S, đại lý ủy quyền, trong đó 91 showrooms tại Việt Nam và 25 tại thị trường quốc tế. Bên cạnh hệ thống showroom tự vận hành, VinFast dự kiến mở rộng hệ thống kênh phân phối thông qua hợp tác với các đại lý và nhà phân phối trên toàn cầu.

Mô hình này kỳ vọng sẽ giúp VinFast nhanh chóng mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, thúc đẩy tốc độ hiện diện tại các thị trường mục tiêu trong khi tiết kiệm đáng kế chi phí đầu tư ban đầu.

Trong quý III/2023, Tập đoàn Vingroup đã bước qua một cột mốc quan trọng, kỷ niệm chặng đường 30 năm ngày thành lập. Những kết quả kinh doanh tích cực trên là kết quả những nỗ lực không ngừng của toàn tập đoàn trong việc tạo ra những sản phẩm, hệ sinh thái hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân loại và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt ra thế giới.

Ở nhóm thương mại dịch vụ, trong bối cảnh chính phủ triển khai các chính sách tiền tệ linh hoạt và các đợt giảm lãi suất được kỳ vọng thúc đẩy sự hồi phục của thị trường bất động sản, Vinhomes tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt trên thị trường bất động sản khi tiên phong ra mắt loại hình sản phẩm mới Mega Grand World, với chính sách bán hàng hấp dẫn, được khách hàng đón nhận tích cực.

Cụ thể, các căn thương mại thấp tầng tại tổ hợp Mega Grand World thuộc “Thành phố Ocean City” đã nhận được 500 đăng ký nguyện vọng từ khách hàng sau khi được giới thiệu ra thị trường vào tháng 7. Dự kiến khi khai trương vào tháng 12/2023, tổ hợp mua sắm - vui chơi - giải trí Mega Grand World cùng quần thể công viên giải trí VinWonders độc đáo lớn nhất miền Bắc sẽ đưa Ocean City (gồm Vinhomes Ocean Park 1, 2 và 3) thành điểm đến quốc tế, góp phần tăng sức hút cho du lịch Thủ đô.

Tính đến hết tháng 9/2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính) đạt 108.400 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 32.400 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ, khẳng định tình hình tài chính vững mạnh trước các thách thức.

Lũy kế 9 tháng 2023, lợi nhuận sau thuế của Vincom Retail tăng 72% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng 2023, doanh thu thuần của Vincom Retail đạt 7.449 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.341 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 43% và 72% so với cùng kỳ, nhờ bàn giao 268 căn nhà phố thương mại tại dự án Đông Hà Quảng Trị và Điện Biên, trong khi doanh thu từ hoạt động cho thuê kinh doanh trung tâm thương mại (TTTM) tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Các yếu tố: uy tín thương hiệu, mô hình TTTM hiện đại ở vị trí đắc địa cùng đội ngũ quản lý vận hành chuyên nghiệp và luôn đón đầu xu hướng tiếp tục là nền tảng để Vincom Retail nhận được sự tín nhiệm của đối tác và người tiêu dùng.

Vincom tiếp tục chào đón các nhãn hiệu nổi tiếng lần đầu tiên góp mặt tại thị trường Việt Nam hoặc trong TTTM Vincom như Guess, thương hiệu thời trang đến từ Mỹ với 40 năm trên bản đồ thời trang thế giới, hay chuỗi nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi, Wowacc, hay Machida Shoten. Tất cả góp phần tạo nên các trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm tại hệ thống TTTM Vincom.

Ở lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, trong bổi cảnh ngành du lịch Việt Nam tiếp tục hồi phục rõ nét với tổng lượt khách nội địa trong 9 tháng đầu năm 2023 vượt mức trước dịch, lượt khách nước ngoài tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kế hoạch cả năm, Vinpearl đã ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh với số đêm phòng đã bán trong quý III/2023 tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và hồi phục hơn 90% do với cùng kỳ 2019.

Với việc thị thực điện tử (e-visa) chính thức được cấp lại sau hai năm tạm dừng vì dịch bệnh Covid-19, Việt Nam hứa hẹn trở thành điểm đến thân thiện và thu hút hơn với bạn bè quốc tế, thúc đẩy lượng khách tới Vinpearl và VinWonders tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Ở nhóm Thiện nguyện Xã hội, Vinschool tiếp tục mở rộng quy mô, khai trương Trường mầm non (cơ sở 2) và Trường phổ thông liên cấp (cơ sở 2) tại Vinhomes Grand Park – TP. Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng khẳng định chất lượng đi đầu với việc chiến thắng bộ đôi giải thưởng Công nghệ châu Á 2023 cho các hạng mục Digital - Education (Vietnam) và Mobile - Education (Vietnam).

Vinmec khai trương Phòng khám Đa khoa quốc tế Dương Đông tại Phú Quốc, với quy mô 1.200m2 gồm 40 phòng chức năng được đầu tư đồng bộ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho khách du lịch đến Phú Quốc và người dân địa phương./.