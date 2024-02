Vĩnh Long: Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, sớm trở thành thành tỉnh nông nghiệp công nghệ cao

Năm 2023, tổng sản phẩm tỉnh Vĩnh Long (GRDP) ước tính (theo giá so sánh 2010) tăng 2,01% so với năm 2022. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch chậm, trong đó, khu vực nông nghiệp - thủy sản chiếm 40,23%; công nghiệp - xây dựng chiếm 16,29% và dịch vụ chiếm 43,48%. So với năm 2022, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản tăng 0,63 điểm phần trăm; công nghiệp - xây dựng giảm 2,06 điểm phần trăm và dịch vụ tăng 1,43 điểm phần trăm.