(TBTCO) - Tạo đột phá về hiệu quả kinh doanh, gia nhập “câu lạc bộ vốn hóa nghìn tỷ” và chuẩn bị kỹ càng các điều kiện để đưa cổ phiếu chào sàn trong thời gian tới,… giúp Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình tạo ra những dấu ấn mới. Chặng đường trước mắt còn dài và cơ hội thị trường chứng khoán đem lại còn nhiều. Vì vậy, Chứng khoán An Bình đang chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi - chuyển đổi số và cũng là chuyển đổi về con người, về tư duy kinh doanh để thích nghi với xu hướng thời đại và nắm lấy những cánh cửa cơ hội đang mở. Đây là chia sẻ của ông Trương Ngọc Lân - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), khi trao đổi với phóng viên TBTCVN nhân dịp Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập ABS và Kỷ niệm 25 năm Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam.