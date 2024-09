Áp dụng tự động hóa vào quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

(TBTCO) - Lũy kế 8 tháng năm 2024, toàn ngành Thuế đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đọng thuế ước được 53,8 nghìn tỷ đồng. Để hạn chế nợ mới phát sinh, Tổng cục Thuế vừa tiếp tục chỉ đạo các cục thuế địa phương kiên quyết áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế; chú trọng áp dụng tự động hóa, số hóa vào công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế...

Công chức thuế Cục Thuế Quảng Ngãi rà soát doanh nghiệp nợ đọng thuế đề xuất ban hành biện pháp thu nợ phù hợp. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Công khai doanh nghiệp nợ thuế đi đôi với tạm hoãn xuất cảnh

Để thu hồi kịp thời các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN), cục thuế các địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quản lý nợ thuế. Ghi nhận tại Ninh Bình cho thấy, từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Ninh Bình liên tục thực hiện công khai thông tin doanh nghiệp (DN) còn nợ đọng để đôn đốc nộp tiền thuế nợ vào NSNN.

Nợ thuế nội địa ước đến 31/8/2024 khoảng 206 nghìn tỷ đồng Thông tin về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước tháng 8 và 8 tháng năm 2024, Bộ Tài chính cho biết, tổng nợ thuế nội địa ước đến ngày 31/8/2024, khoảng 206 nghìn tỷ đồng, tăng 21,1% so với thời điểm ngày 31/12/2023. Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp kiên quyết cưỡng chế nợ thuế; tăng cường áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp cố tình chây ỳ nợ thuế sau khi đã được cơ quan thuế áp dụng các biện pháp nhắc nhở, cảnh báo.

Mới đây, Cục Thuế Ninh Bình vừa công khai thông tin 176 DN còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN đến thời điểm 31/7/2024, với số tiền thuế nợ trên 475 tỷ đồng. Một số trường hợp DN nợ thuế lớn vừa bị công khai như: Công ty TNHH Trung Linh Phát nợ trên 195,8 tỷ đồng; Công ty CP Viết Thành nợ trên 112,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Trung Linh Phát - Chi nhánh Ninh Bình nợ trên 28,1 tỷ đồng…

Đại diện Cục Thuế Ninh Bình cho biết, để thu hồi kịp thời các khoản thuế nợ vào NSNN, cục thuế vừa chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường thực hiện đúng quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đôn đốc, yêu cầu người nộp thuế (NNT) tuân thủ pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác thu hồi nợ thuế không để nợ dây dưa kéo dài. Tập trung thực hiện các biện pháp thu nợ vào NSNN đối với NNT khi hết thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Ghi nhận tại Hòa Bình, Cục Thuế Hòa Bình vừa công khai thông tin 287 NNT nợ thuế, tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày 30/6/2024 lên đến hơn 3.081 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách nhóm DN nợ thuế bị công khai là Công ty CP Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình nợ thuế lên đến hơn 1.131 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn nợ thuế lên đến hơn 929 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai nợ thuế hơn 699 tỷ đồng…

Ghi nhận tại Hà Nam, bên cạnh việc công khai thông tin DN nợ thuế, Cục Thuế Hà Nam vừa ban hành loạt các thông báo gửi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 8 đại diện DN nợ thuế trên địa bàn. Lý do tạm hoãn xuất cảnh là do các DN thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Thuế Vĩnh Phúc vừa công khai danh sách 106 đơn vị nợ thuế, với tổng số tiền trên 560 tỷ đồng, trong đó: Công ty CP Đầu tư VCI nợ thuế hơn 122 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ T&T nợ hơn 96 tỷ đồng…

Bằng việc thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ, 7 tháng năm 2024, Cục Thuế Đồng Nai xử lý thu được 6.012 tỷ đồng tiền thuế nợ, gồm 1.030 tỷ đồng nợ cũ của năm 2023 chuyển sang và 4.981 tỷ đồng nợ mới phát sinh trong năm 2024. Cục Thuế Đồng Nai cũng tiến hành xử lý khoanh nợ, xóa nợ theo Luật Quản lý thuế cho 7.281 NNT, với số tiền thuế nợ 310 tỷ đồng, gồm 252 tỷ đồng của 2.545 DN và 58 tỷ đồng của 4.736 hộ kinh doanh.

Đại diện Cục Thuế Đồng Nai cho biết, để thu được số nợ trên, từ đầu năm đến nay, cục thuế đã thực hiện công khai thông tin hơn 146 nghìn NNT còn nợ đọng tiền thuế, với số tiền gần 17 nghìn tỷ đồng; cùng đó, ban hành 2.027 quyết định cưỡng chế, với số tiền 946 tỷ đồng.

Còn tại An Giang, Cục Thuế An Giang vừa công khai danh sách 31 NNT còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN tính đến thời điểm 31/7/2024, với số tiền trên 26 tỷ đồng.

Triển khai đồng bộ các biện pháp cưỡng chế

Đại diện Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, lũy kế đến hết tháng 8/2024, toàn ngành Thuế đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đọng thuế ước được 53,8 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy tình hình thu nợ thuế đã có nhiều tiến bộ.

Đại diện Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cho rằng, có được kết quả trên, Tổng cục Thuế đã quyết liệt chỉ đạo các cục thuế địa phương bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp cưỡng chế. Đồng thời, đẩy mạnh việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ việc triển khai thu nợ thuế, như đã thực hiện nâng cấp nhiều phiên bản ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có nâng cấp chức năng tại phân hệ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS); đẩy mạnh triển khai xây dựng một số ứng dụng như ứng dụng công nghệ trợ lý ảo trong công tác quản lý nợ, trên eTax Mobile và biện pháp tạm hoãn xuất cảnh…

Để công tác quản lý, thu hồi nợ thuế đạt hiệu quả, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh yêu cầu Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cục thuế các địa phương kiên quyết áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với NNT thuộc trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp phải tiếp tục rà soát, phát hiện các khoản nợ sai, nợ ảo, đặc biệt là các khoản mới phát sinh sau khi hệ thống chốt sổ để xử lý kịp thời; đồng thời tăng cường áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp cố tình chây ỳ nợ thuế sau khi đã được cơ quan thuế áp dụng các biện pháp nhắc nhở, cảnh báo.

Ngoài ra, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đặc biệt lưu ý, Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cục thuế các địa phương đề xuất các nhóm giải pháp để thu hồi nợ thuế hiệu quả, trong đó phải đặc biệt chú ý đến áp dụng tự động hóa, số hóa và truy suất dữ liệu lớn (big data) của ngành Thuế áp dụng vào công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế...