(TBTCO) - Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang bứt phá mạnh mẽ cả về sản phẩm và dịch vụ du lịch cao cấp. Điều này mang tới cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, xứng đáng với vị thế một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam.

Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng khai thác lợi thế du lịch biển. Ảnh: CTV

Điểm du lịch được du khách yêu thích

Sở hữu đường bờ biển dài hơn 305 km gồm nhiều quần thể đảo hoang sơ và những bãi tắm đẹp, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế cao cấp, cùng danh lam thắng cảnh và lễ hội văn hóa đặc sắc, Bà Rịa - Vũng Tàu từ lâu được biết đến là điểm du lịch nghỉ dưỡng sang trọng và du lịch khám phá hấp dẫn du khách nội địa và quốc tế.

Theo kết quả từ bảng xếp hạng thương hiệu du lịch (Most Loved Ranking) quý II/2023 do The Outbox công bố giữa tháng 7, Bà Rịa - Vũng Tàu đã vượt qua các điểm đến nổi tiếng khác gồm Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Lạt để dẫn đầu danh sách những điểm du lịch trong nước được du khách Việt Nam yêu thích nhất trong quý II, tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên đã xác lập kể từ đầu năm nay.

Những năm gần đây, dấu ấn của ngành du lịch tỉnh bà Bà Rịa - Vũng Tàu trở nên đậm nét hơn khi các đoàn khách quốc tế và khách nội địa lựa chọn tới Vũng Tàu để nghỉ dưỡng dài ngày hoặc tổ chức các sự kiện kết hợp nghỉ dưỡng và giải trí (MICE) ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là khi những thương hiệu khách sạn và resort cao cấp như: The Grand Hồ Tràm, Melia Hồ Tràm, Fusion Hồ Tràm hay Six Senses Côn Đảo, The Secret Côn Đảo… lần lượt xuất hiện.

Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao Chính quyền, doanh nghiệp và người dân Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang chung tay, gây dựng, đầu tư, từng bước phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch lớn cả nước và trung tâm kinh tế biển quốc gia, bao gồm cả cảng biển du lịch và các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hoá, thể thao, các dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao.

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, chỉ trong 7 tháng của năm nay, điểm đến này cũng thu hút tới 8.544.447 lượt khách, bao gồm 136.613 lượt khách quốc tế và 8.407.834 khách nội địa với doanh thu từ du lịch đạt hơn 8.800 tỷ đồng.

Phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, tập trung vào du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng biển với các sản phẩm cao cấp đang là ưu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong hành trình đưa "du lịch và đô thị" trở thành trụ cột kinh tế địa phương theo quy hoạch đến năm 2030.

Để chuẩn bị cho kế hoạch trên, ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh đang tập trung nguồn lực phát triển du lịch ở khu vực ven biển phía Đông Nam và Côn Đảo; tăng cường liên kết vùng, hoàn thiện hạ tầng cảng biển và kết nối giao thông để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng nhanh về lượng khách.

Giữa tháng 6 mới đây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được khởi công để kết nối các chuỗi đô thị ven biển. Tuyến đường này cùng với dự án sân bay Long Thành khi vào hoạt động được kì vọng sẽ giúp Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trưởng nhanh hơn về du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Đồng thời, ngày 20/7, cảng tàu khách Côn Đảo cũng được khánh thành, giúp việc di chuyển từ đất liền tới Côn Đảo trở nên thuận tiện hơn.

Huyện Côn Đảo hiện là điểm du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đang được quy hoạch trở thành khu du lịch quốc gia với các sản phẩm nổi bật về du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp. Trong nửa đầu năm nay, Côn Đảo đã đón 385.765 lượt khách du lịch, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022, đóng góp quan trọng vào sự gia tăng lượng khách quốc tế đến với Bà Rịa - Vũng Tàu.

Rộng cửa chào đóncác nhà đầu tư du lịch

Để thu hút thêm khách du lịch, đặc biệt là dòng khách có mức chi tiêu cao và du khách quốc tế đến từ các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Ấn Độ và châu Âu, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang phát triển thêm các dự án đầu tư vào những sản phẩm du lịch cao cấp như sân golf, casino, du thuyền và những trải nghiệm sang trọng khác.

Dự án xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp sân golf tại huyện Long Điền đang là một trong những dự án du lịch mới nhất và được mong chờ nhiều nhất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong nửa cuối năm 2023.

Tại buổi làm việc với đại diện chủ đầu tư - Công ty TNHH Nakayoshi Bà Rịa - Vũng Tàu vào 2 tháng trước, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành hướng dẫn đại diện Nakayoshi tiếp cận thông tin, khảo sát vị trí thực hiện dự án và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục liên quan theo quy định.

Mặc dù không xây dựng chính sách ưu đãi riêng, nhưng địa phương này vẫn là một điểm đầu tư hấp dẫn về du lịch với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Văn Thọ chia sẻ, thành công này đến từ động thái tích cực của tỉnh trong việc hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các ưu đãi theo quy định của Chính phủ, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính và đào tạo, cung ứng lao động chất lượng cao theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Các nhà đầu tư quan tâm phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi. Ảnh: CTV

Theo thống kê từ UBND tỉnh, chỉ tính riêng TP. Vũng Tàu năm 2022 đã sở hữu 27 dự án đầu tư du lịch. Trong đó, 19 dự án đến từ các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 10.200 tỷ đồng, 8 dự án còn lại thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài với mức đầu tư lên tới 5,86 triệu USD.

“Sở Du lịch cũng kêu gọi toàn ngành du lịch thiết kế thêm nhiều chương trình, sự kiện kích cầu du lịch, tăng cường quảng bá để thu hút và phục vụ du khách trong giai đoạn cuối năm. Sự chung tay, cộng hưởng của toàn ngành sẽ lan tỏa sức mạnh và tạo hiệu quả cho sự phát triển du lịch tỉnh” - ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh.