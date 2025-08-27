(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, trong mọi trường hợp, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, một số cơ sở y tế phản ánh chưa được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do vượt dự kiến chi, vượt dự toán các năm trước theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và các quyết định giao dự toán hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là một trong những vướng mắc về cơ chế chính sách đã được Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án giải quyết dứt điểm các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tồn đọng từ năm 2025 trở về trước, trình Chính phủ trong quý III/2025.

Trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang cùng các bộ, ngành khẩn trương rà soát, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm khả thi, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế là ưu tiên hàng đầu. Ảnh minh họa

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, cơ quan bảo hiểm xã hội luôn thấu hiểu rằng, mỗi người tham gia bảo hiểm y tế đều mong muốn được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, đầy đủ và công bằng. Vì vậy, trong suốt quá trình triển khai chính sách, ngành Bảo hiểm xã hội luôn đồng hành cùng người bệnh và các cơ sở y tế, coi việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong quá trình thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế. Đồng thời coi trọng nguyên tắc công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất về chấp hành các quy định của pháp luật giữa cơ quan quản lý Quỹ và các cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, những vướng mắc hiện nay chủ yếu phát sinh do bất cập về cơ chế, chính sách, một số quy định pháp luật chưa đồng bộ, chưa đầy đủ. Trước thực tế đó, với vai trò cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, kịp thời báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, tháo gỡ nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người thụ hưởng chính sách.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, trong mọi trường hợp, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc, bảo đảm hài hòa quyền lợi của người bệnh, duy trì hoạt động ổn định của các cơ sở y tế và giữ vững tính bền vững của Quỹ Bảo hiểm y tế./.