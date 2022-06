Bình ổn giá cả hàng hóa trước áp lực giá xăng dầu tăng cao: Kiểm soát chặt thị trường, không để găm hàng thổi giá

Giá phân bón lập đỉnh cao nhất trong vòng 50 năm qua Theo PGS.TS Hồ Thủy Tiên, Nga không chỉ là nhà cung cấp dầu hàng đầu thế giới, mà còn là nhà cung cấp khoảng 30% tổng nhu cầu phân bón trên toàn thế giới, đặc biệt cung cấp đến 70% nguyên liệu đầu vào để sản xuất phân bón tại châu Âu. Các lệnh hạn chế, cấm xuất khẩu một số mặt hàng phân bón chủ lực của Nga đã hạn chế nguồn cung từ Nga do xung đột giữa Nga - Ukraine đang khiến giá phân bón thế giới tăng mạnh và lập đỉnh cao nhất trong vòng 50 năm. “Giá phân bón thế giới tăng cao đã làm giá phân bón trong nước tăng theo. So với cuối năm 2021 thì đến thời điểm tháng 5/2022 giá phân bón trong nước tăng từ 30% - 40% tùy loại. Cùng với tăng giá phân bón thì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cũng trên đà tăng giá. Trong năm 2021, giá thuốc BVTV tăng bình quân 30%, cá biệt có mặt hàng tăng lên đến 50%. Nguyên nhân thuốc BVTV tăng giá năm 2021 được xác định là do phải chấp hành sản xuất theo quy định phòng chống dịch Covid-19 nên nhiều nhà máy, công ty sản xuất thuốc BVTV phải hạ công suất làm việc xuống còn 50 - 60%, giảm nguồn cung đã đẩy giá thuốc BVTV tăng cao” - PGS.TS Hồ Thủy Tiên nói. Cũng theo bà Tiên, sang năm 2022 tình hình giá thuốc BVTV chưa có dấu hiệu giảm. Theo thống kê của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi phí phân bón chiếm khoảng 24% và chi phí thuốc BVTV chiếm khoảng 16% trong tổng chi phí đầu vào, nên việc giá vật tư đầu vào tăng đã đẩy giá thành sản xuất lúa, rau màu tăng 40 - 60%, khiến sản xuất nhiều loại cây trồng, đặc biệt là trồng lúa bị thua lỗ nặng, dẫn đến nguy cơ người dân sẽ bỏ canh tác, hoặc canh tác cầm chừng, sản lượng sụt giảm là điều hiện hữu.