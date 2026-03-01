Bộ Tài chính thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ

Thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Kế hoạch số 07-KH/ĐUBTC ngày 15/11/2025 của Đảng ủy Bộ Tài chính về Kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực của chuyển đổi số; bảo đảm nguyên tắc “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế sử dụng ứng dụng eTax Mobile kiểm tra nghĩa vụ thuế. Ảnh: Đức Thanh

Mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch là đến hết năm 2025, 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài chính có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, an toàn trên không gian mạng, sử dụng được các nền tảng dịch vụ số phục vụ công việc. Đến năm 2026, tỷ lệ này được nâng lên 100%...

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu xây dựng hướng dẫn về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số” trong các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đảng viên trong việc học tập, nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” làm cơ sở để các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch hưởng ứng thống nhất, rộng khắp toàn ngành; lồng ghép thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” vào kế hoạch triển khai đề án, chương trình liên quan đến chuyển đổi số của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ.

Đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ công tác chuyên môn, quản lý, điều hành

Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý khuyến khích người dân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia học tập, bồi dưỡng kỹ năng số qua Nền tảng học trực tuyến “Bình dân học vụ số”; thu hút cộng đồng, doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức xã hội tích cực tham gia hiệu quả Phong trào; đồng thời nghiên cứu cơ chế công nhận kết quả học trực tuyến tương đương với hình thức đào tạo truyền thống trong các lĩnh vực phù hợp.

Tổ chức biên soạn tài liệu, xây dựng chương trình đào tạo, khóa học trực tuyến phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cần đào tạo các kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các công cụ số phục vụ công tác chuyên môn, quản lý, điều hành.

Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đánh giá, bảo đảm hiệu quả thực chất. Kết quả của Phong trào phải được đo lường bằng sự thay đổi căn bản về năng lực số của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp.

Triển khai các chương trình đào tạo trên Nền tảng học trực tuyến “Bình dân học vụ số”, bảo đảm kết nối kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn và chia sẻ dữ liệu trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các công cụ số phục vụ công tác chuyên môn, quản lý, điều hành.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ yêu cầu tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn để cập nhật, nâng cao trình độ về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tài chính; lồng ghép, đưa nội dung chuyển đổi số, phát triển kỹ năng số vào các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước theo quy định.

Tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực hành, rèn luyện, ứng dụng kỹ năng số ngay trong quá trình tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính, khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ công và các tiện ích số trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng, dịch vụ số của Bộ Tài chính; thúc đẩy hình thành thói quen, văn hóa số trong hoạt động hành chính, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Lan tỏa mạnh mẽ Phong trào “Bình dân học vụ số”

Cùng với việc tổ chức “Ngày hội toàn ngành Tài chính học tập số” vào 10/10 hằng năm, kết hợp hội thảo - tọa đàm - lớp học trực tuyến, để phong trào được lan tỏa mạnh mẽ, Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và Phong trào “Bình dân học vụ số” của Bộ Tài chính; gắn kết quả thực hiện Kế hoạch với công tác đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của các tập thể và cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị./.