(TBTCO) - Bộ Tài chính đã giao Cục Tin học và thống kê tài chính chủ trì xây dựng dự thảo Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Bộ Tài chính, dự kiến ban hành trong tháng 12/2023.

Theo đại diện Cục Tin học và thống kê tài chính, đơn vị đã khẩn trương triển khai các quy trình xây dựng Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Bộ Tài chính, như: lấy ý kiến các đơn vị thuộc bộ, lấy ý kiến Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Bộ Công an) và Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông); lấy ý kiến vòng 2 đối với một số đơn vị đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện quy chế; phối hợp với Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến đội ngũ công chức Bộ Tài chính thông qua tổ chức công đoàn tại các đơn vị trực thuộc bộ (28 đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính).

Bộ Tài chính sẽ sớm ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật dữ liệu cá nhân. Ảnh: Đức Minh

Theo dự thảo quy chế, dữ liệu cá nhân được xử lý tại Bộ Tài chính bao gồm: dữ liệu cá nhân phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và của pháp luật khác có quy định cụ thể về trách nhiệm, nhiệm vụ của Bộ Tài chính; dữ liệu cá nhân của công chức, viên chức làm việc tại Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức, thi đua, khen thưởng và pháp luật khác có liên quan; thông tin về tài khoản số của cá nhân và dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên các hệ thống thông tin do Bộ Tài chính, đơn vị thuộc Bộ Tài chính làm chủ quản theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng; dữ liệu cá nhân khác phát sinh trong hoạt động quản lý, thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Cũng theo dự thảo quy chế, Bộ Tài chính và các tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính là bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân; có trách nhiệm thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật, bảo đảm các quyền của chủ thể dữ liệu như quyền được biết, quyền đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình; thông báo các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phối hợp với Bộ Công an trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, cung cấp thông tin phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân còn có trách nhiệm lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới (nếu có hoạt động này) gửi Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Dự thảo quy chế quy định các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân cho các tình huống: trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân bên ngoài hệ thống thông tin xử lý dữ liệu cá nhân; trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân trên hệ thống thông tin xử lý dữ liệu cá nhân; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin xử lý dữ liệu cá nhân; bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động biên tập, công khai thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

Dự kiến, quy chế sẽ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế chậm nhất trong tháng 12/2023.