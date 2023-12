(TBTCO) - Ngày 20/12, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các sản phẩm tài chính toàn diện”.

Theo Ban tổ chức, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là một trong những hoạt động luôn được quan tâm bởi các nhà hoạch định, chính sách, xây dựng pháp luật và các cơ quan thực thi.

PGS.TS. Nhữ Trọng Bách - Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Trưởng ban chỉ đạo Hội thảo quốc gia cho biết, hội thảo này là hoạt động khoa học thường niên của nhà trường trong các năm qua. Với quan điểm đào tạo bồi dưỡng phải gắn liền với nghiên cứu khoa học ứng dụng, chủ đề hội thảo lần này cũng nằm trong các yêu cầu thực tế hiện nay.

Các chuyên gia bàn giải pháp về phòng, chống rửa tiền. Ảnh: Đức Minh

Diễn biến thực tiễn thời gian qua cho thấy, hoạt động rửa tiền tại Việt Nam hiện nay phức tạp, gia tăng theo thời gian cả về quy mô, số lượng, đặc biệt hình thức rửa tiền mới đã xuất hiện như: Tài sản ảo, tiền ảo, sàn giao dịch ảo... Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam đã có tác động tiêu cực đến vĩ mô nền kinh tế, giảm an ninh tiền tệ, an ninh tài chính và an ninh xã hội.

Tầm quan trọng của phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố Hoạt động này làm minh bạch, trong sạch hệ thống tài chính, cũng như góp phần làm giảm các loại hình tội phạm khác trong xã hội như buôn lậu, buôn người, ma tuý, tham nhũng…

Do đó, hội thảo này đã góp phần đánh giá thực trạng cũng như kiến nghị giải pháp phù hợp với bối cảnh hiện nay của Việt Nam trong phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các sản phẩm tài chính toàn diện.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, các giao dịch xuyên biên giới ngày càng phát triển, hoạt động này ngày càng trở nên quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Đứng trước thách thức này, việc thực thi pháp luật liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt càng phải hiệu quả và chặt chẽ. Điều này đòi hỏi không chỉ khung khổ pháp luật cần phải được hoàn thiện mà hoạt động tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức và các cơ quan thi hành cần phải được thực hiện một cách hiệu quả hơn.

Theo nội dung tham luận của ThS.Nguyễn Thị Hải Bình - Quyền Trưởng ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giảm sát, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, một trong những giải pháp cần thực hiện là đẩy mạnh công tác xử lý giao dịch đáng ngờ và phối hợp kịp thời giữa các cơ quan liên quan để cung cấp, chuyển giao thông tin. Các giải pháp trên cũng cần thực hiện đồng thời với việc đẩy mạnh xác minh nguồn tiền, nhận diện thông tin khách hàng và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.

Trong khi đó, ThS. Nguyễn Thanh Sơn, Viện Chiến lược ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, khi nới lỏng các quy định nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện, Ngân hàng Nhà nước cần cần nhắc đến việc quy định hạn mức giá trị và số lượng giao dịch trong ngày với từng đối tượng khách hàng và mức độ xác thực khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền.