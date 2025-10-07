Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Ngày 6/10, Công an tỉnh Bắc Ninh phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, nhắm vào người dân sắp nghỉ hưu hoặc đang hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước để chiếm đoạt tiền trợ cấp, lương hưu và các khoản hỗ trợ khác.

Ảnh minh họa

Trước đó, chiều 11/9/2025, ông T (trú tại Bắc Ninh) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0823.834.284. Người gọi tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh, thông báo đang hướng dẫn ông làm thủ tục thanh toán lương hưu và các chế độ liên quan. Sau đó, đối tượng đề nghị ông kết bạn Zalo với tài khoản có tên hiển thị “Mạnh Hải” để được “hỗ trợ trực tuyến”.

Sau khi kết nối, “Mạnh Hải” hướng dẫn ông T đăng nhập vào các ứng dụng VNeID và VssID, đồng thời gửi hình ảnh giả mạo có tiêu đề “Bảo hiểm điện tử” với logo và mã QR của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu ông T dùng một điện thoại khác để gọi video qua Zalo và làm theo các bước “nhận lương hưu qua ngân hàng”.

Ít phút sau, một đối tượng khác dùng số điện thoại 0813.577.496, tên hiển thị “Trần Phú Sơn”, tiếp tục liên hệ, tự xưng là “Trưởng phòng Bảo hiểm xã hội”. Người này yêu cầu ông Thanh chuyển toàn bộ tiền trong các tài khoản ngân hàng cá nhân vào một tài khoản cố định “để xác minh và hoàn tất hồ sơ”. Trong quá trình gọi video, đối tượng liên tục hướng dẫn ông thao tác chuyển tiền.

Do tin tưởng là thủ tục thật, ông T thực hiện theo hướng dẫn. Không lâu sau, ông phát hiện toàn bộ số tiền trong tài khoản là khoản hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ 178 đã bị chuyển sang tài khoản khác không rõ danh tính.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) điều tra, truy vết các đối tượng liên quan.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, được các đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng, nhắm vào nhóm người sắp nghỉ hưu hoặc đang nhận các khoản trợ cấp xã hội. Các đối tượng giả danh cán bộ Bảo hiểm xã hội, ngân hàng hoặc cơ quan Nhà nước; sử dụng hình ảnh, văn bản, con dấu và logo giả mạo; hướng dẫn nạn nhân đăng nhập vào các ứng dụng chính thống như VNeID, VssID rồi lợi dụng việc chia sẻ màn hình, mã OTP hoặc truy cập tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, Zalo hoặc mạng xã hội. Tuyệt đối không quét mã QR, không nhấp vào liên kết, không tải ứng dụng do người lạ gửi. Các cơ quan nhà nước như Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan công an, ngân hàng hay Kho bạc Nhà nước không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền “xác minh hồ sơ” vào tài khoản cá nhân.

Khi nhận được các cuộc gọi nghi vấn, người dân cần chủ động ngắt máy, không làm theo hướng dẫn, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.

Công an tỉnh Bắc Ninh nhận định, trong thời gian tới, các đối tượng có thể mở rộng chiêu thức, giả danh cán bộ thuế, kho bạc hoặc cơ quan chi trả trợ cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân. Do đó, việc nâng cao cảnh giác, xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào là hết sức cần thiết./.