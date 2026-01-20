(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thông tư số 26/2025/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Rà soát cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày để bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Luyện Vũ

Trong đó quy định danh mục 252 bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày. Người kê đơn thuốc quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc trong đơn thuốc căn cứ vào tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh để kê đơn thuốc với số ngày sử dụng của mỗi đơn thuốc tối đa không quá 90 ngày, thay vì chỉ được cấp thuốc tối đa 30 ngày như trước đây.

Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy, việc triển khai tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa đồng đều, dẫn đến tình trạng người bệnh phải đi lại nhiều lần, thời gian chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến việc điều trị nhất là đối với người bệnh cao tuổi, sức khỏe yếu.

Nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế, giúp giảm thời gian đi lại, nâng cao hiệu quả điều trị liên tục, ổn định cho người bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai đồng bộ việc cấp thuốc theo đúng quy định.

Chỉ đạo này thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi bảo hiểm y tế của người tham gia, nhằm giảm thủ tục không cần thiết, hạn chế việc người bệnh phải đi lại nhiều lần, đồng thời phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế./.