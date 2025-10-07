Chi cục Hải quan khu vực II thúc đẩy doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật

(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực II, quản lý hơn 50.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đang tích cực triển khai Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, thu hút 79 doanh nghiệp tham gia với nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả.

Chi cục Hải quan khu vực II cho biết, đã triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan theo Quyết định 2790/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2024 của Cục Hải quan. Chương trình này nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Để triển khai, các đơn vị Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu thuộc Chi cục đã đưa nội dung tuyên truyền, giới thiệu Chương trình khuyến khích Doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan theo Quyết định 2790/QĐ-TCHQ của Cục Hải quan vào Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp của các đơn vị.

Kết quả, 49/610 doanh nghiệp nộp mẫu đăng ký tham gia, trong đó 40 doanh nghiệp chính thức ký biên bản tham gia. Tính đến nay, tổng cộng 79 doanh nghiệp tham gia, gồm 39 doanh nghiệp từ giai đoạn thí điểm theo Quyết định 1399/QĐ-TCHQ và 40 doanh nghiệp mới theo giai đoạn chính thức, trong đó Bình Dương có 15 doanh nghiệp và Bà Rịa – Vũng Tàu có 25 doanh nghiệp.

Chi cục đã xây dựng Kế hoạch hành động, gửi thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, vi phạm và khuyến nghị cải thiện mức độ tuân thủ đến doanh nghiệp. Tuyên truyền được thực hiện đa dạng qua văn bản, email, điện thoại và nhóm Zalo để tiếp cận và vận động doanh nghiệp. Hệ thống quản lý rủi ro CRMS được sử dụng để xác nhận tư cách thành viên, đồng thời cập nhật thông tin vào VNACCS/VCIS, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp thành viên.

Để hỗ trợ hiệu quả, các đội hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu bố trí cửa ưu tiên, biển chỉ dẫn và phân công công chức có chuyên môn kiểm tra hồ sơ, hàng hóa, giúp thông quan nhanh chóng. Đường dây nóng 24/7 được thiết lập để giải đáp vướng mắc kịp thời. Ngoài ra, Chi cục phối hợp với các đơn vị kho bãi, cảng để bố trí khu vực riêng kiểm tra hàng hóa cho doanh nghiệp thành viên, đồng thời phân công lãnh đạo và công chức theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh.

Chi cục Hải quan khu vực II đã xây dựng Kế hoạch hành động, gửi thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, vi phạm và khuyến nghị cải thiện mức độ tuân thủ đến doanh nghiệp. Ảnh: Đỗ Doãn

Nội dung Quyết định 2790/QĐ-TCHQ được phổ biến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục, nêu rõ lợi ích của Chương trình như giảm tỷ lệ kiểm tra, hỗ trợ thủ tục hải quan và giúp doanh nghiệp chủ động phòng tránh vi phạm. Các doanh nghiệp tham gia đánh giá cao Chương trình, không chỉ nâng cao hiệu quả tuân thủ mà còn xây dựng quan hệ đối tác tin cậy giữa Hải quan và doanh nghiệp, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Để mở rộng Chương trình, Chi cục đề xuất phát triển phần mềm chuyên biệt, cho phép doanh nghiệp tự tra cứu thông tin định kỳ về tờ khai, kim ngạch, mức độ tuân thủ và nguyên nhân xếp hạng. Điều này giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro nội bộ, kịp thời khắc phục sai sót, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu. Với những kết quả đạt được, Chương trình đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp./.