Chủ động phòng vệ thương mại để tránh rủi ro với hàng hóa xuất khẩu

(TBTCO) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ chiều tối và đêm 5/6 đến ngày 7/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm).