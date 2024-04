Chứng khoán hôm nay (19/4): Lực hồi chưa đủ mạnh, VN-Index tiếp tục giảm điểm

(TBTCO) - VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS), công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của quý I, kết thúc vào ngày 31/3/2024. Theo đó, doanh thu quý I/2024 ghi nhận 7.264 tỷ đồng, tăng 269,7% so với cùng kỳ năm 2023. VinFast bàn giao gần 9.700 ô tô điện trong quý I, tăng 444% so với cùng kỳ năm 2023 và giữ mục tiêu bàn giao 100.000 ô tô điện trong năm 2024.