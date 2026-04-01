Chứng khoán phái sinh ngày 1/4: Chênh lệch dương nới rộng khi VN30 tiếp đà hồi phục

Thị trường chứng khoán phái sinh ngày 1/4 ghi nhận diễn biến trái chiều so với sự sôi động của thị trường cơ sở, khi thanh khoản suy giảm đáng kể. Hợp đồng tương lai VN30 tháng gần nhất đóng cửa tại 1.875,8 điểm, tăng 2,85% so với phiên trước và cao hơn 13,96 điểm so với chỉ số cơ sở VN30-Index (1.861,84 điểm). Đây là mức chênh lệch dương khá lớn, phản ánh kỳ vọng lạc quan của giới đầu tư đối với đà tăng ngắn hạn của thị trường.

Sắc xanh phủ rộng trên thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh

Không riêng hợp đồng tháng gần, tại các kỳ hạn xa hơn, giá hợp đồng tương lai cũng cao hơn nhiều so với VN30-Index và VN100-Index, giúp chênh lệch dương dao động từ +12,86 điểm đến +17,76 điểm.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý khác là thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm sâu. Riêng hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn vào tháng gần nhất, tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 199.096 hợp đồng, giảm khoảng 27,9% so với phiên trước. Dòng tiền đầu cơ mới chưa thực sự bùng nổ.

Khối lượng mở (OI) tăng đáng kể ở các kỳ hạn gần. Riêng hợp đồng tương lai VN30 tháng gần nhất ghi nhận gần 38.940 hợp đồng nắm giữ vị thế qua đêm.

Trong khi đó, trên thị trường cơ sở, dòng tiền sôi động hơn nhiều các phiên trước. Thanh khoản trên thị trường cơ sở cũng phục hồi rõ nét, xấp xỉ 16.000 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, VN30-Index tăng mạnh 32,25 điểm (+1,76%), đóng cửa tại 1.861,84 điểm, với 28 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu và chỉ 1 mã giảm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, tiếp tục hút mạnh dòng tiền.

Đáng chú ý, nhóm Vingroup tiếp tục là tâm điểm khi VHM tăng trần, trong khi các mã còn lại đều tăng 4 - 5%. Cổ phiếu VIC đóng góp tới 9,7 điểm trong tổng mức tăng 32 điểm của VN30-Index./.