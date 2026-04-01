Chứng khoán phái sinh ngày 1/4: Chênh lệch dương nới rộng khi VN30 tiếp đà hồi phục

Tùng Linh

16:52 | 01/04/2026
(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm sâu trong khi dòng tiền chảy mạnh hơn trên thị trường cơ sở. Giá của đa số các hợp đồng tương lai đều tăng mạnh hơn chỉ số cơ sở trong phiên hôm nay.
Thị trường chứng khoán phái sinh ngày 1/4 ghi nhận diễn biến trái chiều so với sự sôi động của thị trường cơ sở, khi thanh khoản suy giảm đáng kể. Hợp đồng tương lai VN30 tháng gần nhất đóng cửa tại 1.875,8 điểm, tăng 2,85% so với phiên trước và cao hơn 13,96 điểm so với chỉ số cơ sở VN30-Index (1.861,84 điểm). Đây là mức chênh lệch dương khá lớn, phản ánh kỳ vọng lạc quan của giới đầu tư đối với đà tăng ngắn hạn của thị trường.

Sắc xanh phủ rộng trên thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh

Không riêng hợp đồng tháng gần, tại các kỳ hạn xa hơn, giá hợp đồng tương lai cũng cao hơn nhiều so với VN30-Index và VN100-Index, giúp chênh lệch dương dao động từ +12,86 điểm đến +17,76 điểm.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý khác là thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm sâu. Riêng hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn vào tháng gần nhất, tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 199.096 hợp đồng, giảm khoảng 27,9% so với phiên trước. Dòng tiền đầu cơ mới chưa thực sự bùng nổ.

Khối lượng mở (OI) tăng đáng kể ở các kỳ hạn gần. Riêng hợp đồng tương lai VN30 tháng gần nhất ghi nhận gần 38.940 hợp đồng nắm giữ vị thế qua đêm.

Trong khi đó, trên thị trường cơ sở, dòng tiền sôi động hơn nhiều các phiên trước. Thanh khoản trên thị trường cơ sở cũng phục hồi rõ nét, xấp xỉ 16.000 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, VN30-Index tăng mạnh 32,25 điểm (+1,76%), đóng cửa tại 1.861,84 điểm, với 28 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu và chỉ 1 mã giảm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, tiếp tục hút mạnh dòng tiền.

Đáng chú ý, nhóm Vingroup tiếp tục là tâm điểm khi VHM tăng trần, trong khi các mã còn lại đều tăng 4 - 5%. Cổ phiếu VIC đóng góp tới 9,7 điểm trong tổng mức tăng 32 điểm của VN30-Index./.

Tùng Linh
Chứng khoán phái sinh ngày 3/4: Gia tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index đảo chiều giảm

Chứng khoán phái sinh ngày 3/4: Gia tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index đảo chiều giảm

Chứng khoán phái sinh ngày 2/4: Gia tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index điều chỉnh

Chứng khoán phái sinh ngày 2/4: Gia tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index điều chỉnh

Chứng khoán phái sinh ngày 31/3: Sắc xanh trở lại áp đảo, dòng tiền thận trọng phiên cuối quý I

Chứng khoán phái sinh ngày 31/3: Sắc xanh trở lại áp đảo, dòng tiền thận trọng phiên cuối quý I

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Đọc thêm

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng “zích zắc” đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

