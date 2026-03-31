Chứng khoán

Khối ngoại bất ngờ “gom” mạnh SHS, giải ngân hơn 240 tỷ đồng trong phiên 31/3

Thanh Thủy

21:58 | 31/03/2026
(TBTCO) - Các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân ròng 242 tỷ đồng vào cổ phiếu SHS, qua đó nâng tổng giá trị mua ròng của cổ phiếu này trong tháng 3/2026 vượt 510 tỷ đồng.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường, phiên thứ 14 liên tiếp. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong phiên 31/3 là hoạt động giải ngân đột biến vào cổ phiếu SHS, qua đó phần nào cho thấy sự dịch chuyển mang tính chọn lọc của dòng vốn ngoại.

Cụ thể, trong phiên cuối cùng của tháng 3/2026, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS với giá trị lên tới 242 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu chứng khoán giao dịch sôi động trở lại, nhiều mã tăng mạnh, thậm chí tăng trần như FTS, BSI,... Kỳ vọng thanh khoản thị trường và hoạt động môi giới cải thiện trong giai đoạn tới tạo động lực đáng kể lên dòng cổ phiếu này.

Sự quan tâm đối với dòng cổ phiếu chứng khoán nhìn chung gia tăng sau nhịp điều chỉnh sâu của thị trường. Tính chung cả tháng 3, SHS đã vươn lên nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh, với tổng giá trị đạt khoảng 513,5 tỷ đồng, đứng thứ 7 trong nhóm các cổ phiếu đón dòng vốn ngoại lớn nhất thị trường. Không chỉ riêng SHS, dòng tiền ngoại cũng ghi nhận xu hướng quay lại với một số cổ phiếu chứng khoán khác như VCK (641 tỷ đồng) và VCI (558 tỷ đồng).

Top mua/ bán ròng của khối ngoại trong phiên 31/3

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng vẫn chiếm ưu thế trên diện rộng. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND tiếp tục bị bán ròng mạnh gần 531 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá chứng chỉ quỹ vẫn tăng nhẹ trong phiên. Cùng đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng, dầu khí và năng lượng. Một số cổ phiếu ngành ngân hàng như HDB, VCB, MSB vẫn giữ được sắc xanh nhờ lực cầu trong nước áp đảo đà bán ròng của khối ngoại.

(TBTCO) - Trên nền tảng kết quả năm 2025, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng cho năm 2026.
(TBTCO) - Trong tuần từ 23/3 - 27/3, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 4 đợt phát hành với tổng giá trị 15.340 tỷ đồng.
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 1/6/2026.
VPBank và MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao năm 2026, lần lượt 34% và 30% sau khi nhận chuyển giao tổ chức tín dụng yếu kém. Đồng thời, hai ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn lên trên 100.000 tỷ đồng, tạo dư địa mở rộng quy mô và hỗ trợ tái cơ cấu các ngân hàng được chuyển giao.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 20/5/2026.
(TBTCO) - Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị) ngày càng được đẩy mạnh triển khai, bài toán nhân lực đang nổi lên như một trong những “điểm nghẽn” lớn đối với doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường vốn.
(TBTCO) - Thu nhập từ lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư bất động sản nằm trong nhóm được đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
