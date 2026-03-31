Khối ngoại bất ngờ “gom” mạnh SHS, giải ngân hơn 240 tỷ đồng trong phiên 31/3

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường, phiên thứ 14 liên tiếp. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong phiên 31/3 là hoạt động giải ngân đột biến vào cổ phiếu SHS, qua đó phần nào cho thấy sự dịch chuyển mang tính chọn lọc của dòng vốn ngoại.

Cụ thể, trong phiên cuối cùng của tháng 3/2026, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS với giá trị lên tới 242 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu chứng khoán giao dịch sôi động trở lại, nhiều mã tăng mạnh, thậm chí tăng trần như FTS, BSI,... Kỳ vọng thanh khoản thị trường và hoạt động môi giới cải thiện trong giai đoạn tới tạo động lực đáng kể lên dòng cổ phiếu này.

Sự quan tâm đối với dòng cổ phiếu chứng khoán nhìn chung gia tăng sau nhịp điều chỉnh sâu của thị trường. Tính chung cả tháng 3, SHS đã vươn lên nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh, với tổng giá trị đạt khoảng 513,5 tỷ đồng, đứng thứ 7 trong nhóm các cổ phiếu đón dòng vốn ngoại lớn nhất thị trường. Không chỉ riêng SHS, dòng tiền ngoại cũng ghi nhận xu hướng quay lại với một số cổ phiếu chứng khoán khác như VCK (641 tỷ đồng) và VCI (558 tỷ đồng).

Top mua/ bán ròng của khối ngoại trong phiên 31/3

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng vẫn chiếm ưu thế trên diện rộng. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND tiếp tục bị bán ròng mạnh gần 531 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá chứng chỉ quỹ vẫn tăng nhẹ trong phiên. Cùng đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng, dầu khí và năng lượng. Một số cổ phiếu ngành ngân hàng như HDB, VCB, MSB vẫn giữ được sắc xanh nhờ lực cầu trong nước áp đảo đà bán ròng của khối ngoại.