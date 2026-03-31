Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 31/3: Sắc xanh trở lại áp đảo, dòng tiền thận trọng phiên cuối quý I

Thanh Thủy

Thanh Thủy

19:40 | 31/03/2026
(TBTCO) - Dòng tiền bắt đáy giúp thị trường cơ sở sôi động hơn. Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán phái sinh, dòng tiền có phần thận trọng.
Thị trường chứng khoán cơ sở trở lại nhịp hồi phục khi VN30-Index tăng 17,67 điểm (+0,98%), đóng cửa tại 1.829,59 điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của quý I/2026. Chỉ số mở cửa tăng mạnh gần 20 điểm nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Dù có sự phân hóa rõ nét khi một số mã ngân hàng như ACB, LPB quay đầu giảm, cùng cổ phiếu nhóm năng lượng với GAS và PLX chịu áp lực chốt lời, VN30-Index vẫn duy trì được sắc xanh. Thanh khoản trên thị trường cơ sở phục hồi lên sát 11.750 tỷ đồng.

Dòng tiền bắt đáy giúp thị trường cơ sở sôi động hơn. Trong khi đó, dòng tiền có phần thận trọng hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh. Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn tháng 4/2026 (41I1G4000) đóng cửa tại 1.823,9 điểm, tăng 0,86%. Với mức phục hồi vẫn thấp hơn chỉ số cơ sở, chênh lệch âm giữa giá hợp đồng tương lai so với VN30 nới rộng lên -5,69 điểm. Các kỳ hạn xa hơn cũng duy trì chênh lệch âm, dao động từ -3,59 điểm đến -9,59 điểm. Chỉ duy nhất hợp đồng tương lai dựa trên VN100 đáo hạn vào tháng 9/2026 ghi nhận trạng thái chênh lệch dương nhờ giá tăng mạnh so với diễn biến của chỉ số cơ sở.

Chứng khoán phái sinh ngày 31/3: Sắc xanh trở lại áp đảo, dòng tiền thận trọng phiên cuối quý I
Trạng thái chênh lệch âm duy trì ở hầu hết các hợp đồng tương lai.

Khối lượng giao dịch giảm 8,8% so với phiên trước, trong khi khối lượng mở (OI) ở hầu hết các hợp đồng tương lai đều giảm. Hợp đồng 41I1G4000 có hơn 35.500 hợp đồng được nắm giữ qua đêm, giảm 3,13% so với hôm qua. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ giảm trong phiên. Các nhà giao dịch vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi VN30 vẫn trong xu hướng giảm. Dự báo, trong ngắn hạn, hợp đồng 41I1G4000 có khả năng giảm dưới kháng cự quanh 1.830 điểm.

Diễn biến trên phái sinh cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm dè dặt dù thị trường cơ sở đang cho tín hiệu hồi phục. Chênh lệch âm duy trì trên diện rộng và thanh khoản giảm là tín hiệu cho thấy dòng tiền vẫn chờ thêm xác nhận về xu hướng của VN30 trong các phiên tới.

Thanh Thủy
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai Chênh lệch âm vn30

Hòa Phát hướng tới doanh thu 210.000 tỷ đồng trong năm 2026

Hòa Phát hướng tới doanh thu 210.000 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Trên nền tảng kết quả năm 2025, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng cho năm 2026.
Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 23/3 - 27/3, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 4 đợt phát hành với tổng giá trị 15.340 tỷ đồng.
Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 1/6/2026.
Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

VPBank và MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao năm 2026, lần lượt 34% và 30% sau khi nhận chuyển giao tổ chức tín dụng yếu kém. Đồng thời, hai ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn lên trên 100.000 tỷ đồng, tạo dư địa mở rộng quy mô và hỗ trợ tái cơ cấu các ngân hàng được chuyển giao.
Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 20/5/2026.
Gỡ "điểm nghẽn" nhân lực ESG để khơi thông dòng vốn bền vững

Gỡ “điểm nghẽn” nhân lực ESG để khơi thông dòng vốn bền vững

(TBTCO) - Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị) ngày càng được đẩy mạnh triển khai, bài toán nhân lực đang nổi lên như một trong những “điểm nghẽn” lớn đối với doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường vốn.
Giảm thuế thu nhập cá nhân từ lợi tức đầu tư - thêm cú hích chính sách cho ngành quỹ

Giảm thuế thu nhập cá nhân từ lợi tức đầu tư - thêm cú hích chính sách cho ngành quỹ

(TBTCO) - Thu nhập từ lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư bất động sản nằm trong nhóm được đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
