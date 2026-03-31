Chứng khoán phái sinh ngày 31/3: Sắc xanh trở lại áp đảo, dòng tiền thận trọng phiên cuối quý I



Thị trường chứng khoán cơ sở trở lại nhịp hồi phục khi VN30-Index tăng 17,67 điểm (+0,98%), đóng cửa tại 1.829,59 điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của quý I/2026. Chỉ số mở cửa tăng mạnh gần 20 điểm nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Dù có sự phân hóa rõ nét khi một số mã ngân hàng như ACB, LPB quay đầu giảm, cùng cổ phiếu nhóm năng lượng với GAS và PLX chịu áp lực chốt lời, VN30-Index vẫn duy trì được sắc xanh. Thanh khoản trên thị trường cơ sở phục hồi lên sát 11.750 tỷ đồng.

Dòng tiền bắt đáy giúp thị trường cơ sở sôi động hơn. Trong khi đó, dòng tiền có phần thận trọng hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh. Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn tháng 4/2026 (41I1G4000) đóng cửa tại 1.823,9 điểm, tăng 0,86%. Với mức phục hồi vẫn thấp hơn chỉ số cơ sở, chênh lệch âm giữa giá hợp đồng tương lai so với VN30 nới rộng lên -5,69 điểm. Các kỳ hạn xa hơn cũng duy trì chênh lệch âm, dao động từ -3,59 điểm đến -9,59 điểm. Chỉ duy nhất hợp đồng tương lai dựa trên VN100 đáo hạn vào tháng 9/2026 ghi nhận trạng thái chênh lệch dương nhờ giá tăng mạnh so với diễn biến của chỉ số cơ sở.

Trạng thái chênh lệch âm duy trì ở hầu hết các hợp đồng tương lai.

Khối lượng giao dịch giảm 8,8% so với phiên trước, trong khi khối lượng mở (OI) ở hầu hết các hợp đồng tương lai đều giảm. Hợp đồng 41I1G4000 có hơn 35.500 hợp đồng được nắm giữ qua đêm, giảm 3,13% so với hôm qua. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ giảm trong phiên. Các nhà giao dịch vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi VN30 vẫn trong xu hướng giảm. Dự báo, trong ngắn hạn, hợp đồng 41I1G4000 có khả năng giảm dưới kháng cự quanh 1.830 điểm.

Diễn biến trên phái sinh cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm dè dặt dù thị trường cơ sở đang cho tín hiệu hồi phục. Chênh lệch âm duy trì trên diện rộng và thanh khoản giảm là tín hiệu cho thấy dòng tiền vẫn chờ thêm xác nhận về xu hướng của VN30 trong các phiên tới.