Chứng khoán

Khối ngoại vẫn bán ròng, lực đỡ nhà đầu tư nội kéo giá tăng

Tùng Linh

17:34 | 01/04/2026
(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán hôm nay. Cổ phiếu VIC tăng 4,44% trong phiên 1/4 bất chấp bị khối ngoại bán ròng để thu về hơn nghìn tỷ đồng. Với quy mô vốn hóa thị trường doanh nghiệp đứng top 1, đây cũng là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất vào mức tăng toàn thị trường hôm nay.
Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ riêng cổ phiếu VIC, khối ngoại đã bán ròng 1.191 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ròng toàn thị trường xấp xỉ 688 tỷ đồng.

Riêng phiên hôm nay, khối ngoại đã bán 36,72 triệu cổ phiếu VIC trong khi giải ngân để mua gần 27,94 triệu cổ phiếu. Giao dịch trên phần lớn thực hiện qua phương thức thoả thuận. Xuất hiện một lệnh thoả thuận lớn vào 14:46 với giá trị 1.054 tỷ đồng tại mức giá tham chiếu. Trong khi đó, với giao dịch khớp lệnh, sắc xanh áp đảo kéo giá cổ phiếu VIC đóng cửa phiên 1/4 tăng 4,44% lên 141.000 đồng/cổ phiếu.

So với vùng đáy thiết lập vào đầu tháng 2/2026, thị giá VIC đã phục hồi khoảng 16%, cho thấy lực cầu nội đang hấp thụ tốt áp lực xả từ khối ngoại. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VIC đứng thứ 2 trong nhóm cổ phiếu khối ngoại bán nhiều nhất với giá trị bán ròng gần 8.600 tỷ đồng.

Top cổ phiếu mua bán ròng của khối ngoại phiên 1/4

Ngoài VIC, một số cổ phiếu khác cũng bi bán ròng trên trăm tỷ đồng là FPT (136 tỷ đồng), BSR (122 tỷ đồng) và MBB (113 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, dòng tiền ngoại tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm có nền tảng cơ bản tốt. Dẫn đầu là MSN với giá trị mua ròng hơn 200 tỷ đồng, tiếp đến là HPG (gần 196 tỷ đồng), SHS (khoảng 130 tỷ đồng) và SSI (gần 127 tỷ đồng). Phần lớn các cổ phiếu này đều đóng cửa trong sắc xanh, phản ánh hiệu quả của dòng tiền hỗ trợ từ khối ngoại trong bối cảnh thị trường hồi phục. Cá biệt, IDC đứng giá tham chiếu.

Diễn biến tích cực của các cổ phiếu được mua ròng diễn ra đồng pha với xu hướng chung của thị trường. VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch, với lực cầu lan tỏa ở nhiều nhóm ngành. Thanh khoản cải thiện về cuối phiên cho thấy dòng tiền có xu hướng quay trở lại sau giai đoạn thận trọng trước đó.

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng "zích zắc" đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
