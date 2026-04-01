Khối ngoại vẫn bán ròng, lực đỡ nhà đầu tư nội kéo giá tăng

Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ riêng cổ phiếu VIC, khối ngoại đã bán ròng 1.191 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ròng toàn thị trường xấp xỉ 688 tỷ đồng.

Riêng phiên hôm nay, khối ngoại đã bán 36,72 triệu cổ phiếu VIC trong khi giải ngân để mua gần 27,94 triệu cổ phiếu. Giao dịch trên phần lớn thực hiện qua phương thức thoả thuận. Xuất hiện một lệnh thoả thuận lớn vào 14:46 với giá trị 1.054 tỷ đồng tại mức giá tham chiếu. Trong khi đó, với giao dịch khớp lệnh, sắc xanh áp đảo kéo giá cổ phiếu VIC đóng cửa phiên 1/4 tăng 4,44% lên 141.000 đồng/cổ phiếu.

So với vùng đáy thiết lập vào đầu tháng 2/2026, thị giá VIC đã phục hồi khoảng 16%, cho thấy lực cầu nội đang hấp thụ tốt áp lực xả từ khối ngoại. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VIC đứng thứ 2 trong nhóm cổ phiếu khối ngoại bán nhiều nhất với giá trị bán ròng gần 8.600 tỷ đồng.

Top cổ phiếu mua bán ròng của khối ngoại phiên 1/4

Ngoài VIC, một số cổ phiếu khác cũng bi bán ròng trên trăm tỷ đồng là FPT (136 tỷ đồng), BSR (122 tỷ đồng) và MBB (113 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, dòng tiền ngoại tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm có nền tảng cơ bản tốt. Dẫn đầu là MSN với giá trị mua ròng hơn 200 tỷ đồng, tiếp đến là HPG (gần 196 tỷ đồng), SHS (khoảng 130 tỷ đồng) và SSI (gần 127 tỷ đồng). Phần lớn các cổ phiếu này đều đóng cửa trong sắc xanh, phản ánh hiệu quả của dòng tiền hỗ trợ từ khối ngoại trong bối cảnh thị trường hồi phục. Cá biệt, IDC đứng giá tham chiếu.

Diễn biến tích cực của các cổ phiếu được mua ròng diễn ra đồng pha với xu hướng chung của thị trường. VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch, với lực cầu lan tỏa ở nhiều nhóm ngành. Thanh khoản cải thiện về cuối phiên cho thấy dòng tiền có xu hướng quay trở lại sau giai đoạn thận trọng trước đó.