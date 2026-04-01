Chứng khoán

Vận hành sàn giao dịch các-bon: Kích hoạt động lực mới cho tăng trưởng xanh

Mai Tấn

10:56 | 01/04/2026
(TBTCO) - Không chỉ là công cụ kiểm soát phát thải, sàn giao dịch các-bon được kỳ vọng mở ra dòng vốn xanh, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.
Từ hoàn thiện chính sách tới triển khai vận hành thực tế

Việc triển khai Nghị định số 29/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sàn giao dịch các-bon trong nước và hướng dẫn vận hành sàn giao dịch các-bon đánh dấu bước chuyển quan trọng từ hoàn thiện chính sách sang thực thi, tạo nền tảng cho thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả và hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Nghị định số 29/2026/NĐ-CP ngày 19/1/2026 của Chính phủ đã quy định toàn diện các hoạt động đăng ký, cấp mã, chuyển quyền sở hữu, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải, tín chỉ các-bon. Tiếp đó, ngày 9/2/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho giai đoạn 2025 - 2026. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn hoàn thiện thể chế sang triển khai vận hành thực tế thị trường các-bon trong nước.

Theo lộ trình, thị trường các-bon sẽ được triển khai thí điểm đến hết năm 2028. Ảnh: Shutterstock

Theo ông Bùi Hoàng Hải, sàn giao dịch các-bon được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực kinh tế và là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải. Đồng thời, đây cũng là cơ chế mở ra cơ hội huy động nguồn lực cho các dự án chuyển đổi xanh, đầu tư công nghệ thân thiện với môi trường, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, phát triển nền kinh tế các-bon thấp và ứng phó với biến đổi khí hậu theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

“Tuy nhiên, để triển khai vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước một cách minh bạch, an toàn, hiệu quả cũng như hướng tới các mục tiêu lâu dài trong việc phát triển thị trường các-bon, cơ quan quản lý cùng các thành viên thị trường cần chung tay phối hợp chặt chẽ để triển khai vận hành và quản trị” - ông Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh.

Từ góc nhìn chuyên gia quốc tế, bà Sibylle Bachmann - Giám đốc Văn phòng Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam (SECO) nhấn mạnh, để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược là trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Việt Nam cần thúc đẩy mô hình tăng trưởng bền vững, bao trùm và đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng hệ thống tài chính có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu và biến động thương mại toàn cầu.

Cơ chế giám sát minh bạch và hệ thống tuân thủ chặt chẽ

Các chuyên gia cho rằng, một thị trường các-bon hiệu quả cần được xây dựng trên nền tảng pháp lý vững chắc, cơ chế giám sát minh bạch và hệ thống tuân thủ chặt chẽ. Các yếu tố cốt lõi trong quản trị hệ thống giao dịch phát thải (ETS) bao gồm minh bạch thông tin, trách nhiệm giải trình, cơ chế giám sát thị trường và hệ thống báo cáo - thẩm định - xác minh (MRV). Nếu quản trị không hiệu quả, thị trường có thể đối mặt với rủi ro gian lận, biến động giá và suy giảm niềm tin của nhà đầu tư.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, trong giai đoạn đầu, việc kiểm soát chặt chẽ đối tượng tham gia là cần thiết để đảm bảo cân bằng giữa thanh khoản và ổn định thị trường. Đồng thời, vai trò của các tổ chức trung gian tài chính và việc công bố thông tin đầy đủ sẽ là yếu tố then chốt để thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia.

Bà Sibylle Bachmann bày tỏ ấn tượng với những bước tiến tích cực của Việt Nam trong thời gian qua, như việc triển khai thí điểm hệ thống giao dịch phát thải (ETS) từ tháng 6/2025 đối với các ngành phát thải lớn, cũng như định hướng thiết lập sàn giao dịch các-bon trong nước trên cơ sở hạ tầng giao dịch chứng khoán hiện có. Bà kỳ vọng, thị trường các-bon Việt Nam sẽ sớm phát triển sôi động, mang lại lợi ích cho các bên tham gia, góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Làm rõ cơ chế vận hành và cấu trúc thị trường

Ông Đỗ Thanh Lâm - Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính cho biết, theo Nghị định số 29/2026/NĐ-CP, sàn giao dịch các-bon trong nước được thiết kế theo mô hình tập trung, với hai loại hàng hóa cốt lõi là hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon. Mục tiêu là thiết lập cơ chế xác định giá minh bạch, phản ánh đúng cung cầu của thị trường, qua đó tạo động lực kinh tế thúc đẩy doanh nghiệp giảm phát thải, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Một điểm đáng chú ý là mô hình vận hành được xây dựng trên nền tảng hạ tầng sẵn có của thị trường chứng khoán. Cụ thể, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ đảm nhiệm chức năng tổ chức giao dịch; Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VDSC) thực hiện lưu ký và thanh toán; các công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại đóng vai trò trung gian hỗ trợ.

Cách tiếp cận này giúp tận dụng tối đa hệ thống công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn nhân lực đã được kiểm chứng, qua đó tiết kiệm chi phí xã hội và rút ngắn thời gian triển khai. Đồng thời, việc áp dụng các chuẩn mực vận hành của thị trường chứng khoán cũng góp phần nâng cao tính an toàn, bảo mật và giảm thiểu rủi ro thanh toán.

Khung pháp lý cũng đặt ra các nguyên tắc vận hành cốt lõi như công bằng, công khai, minh bạch; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Các hành vi thao túng thị trường, cung cấp thông tin sai lệch hoặc lợi dụng kẽ hở để trục lợi đều bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Về cơ chế quản lý, ông Lâm cho biết, trách nhiệm được phân định rõ ràng giữa các cơ quan. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý hàng hóa là hạn ngạch và tín chỉ các-bon; Bộ Tài chính hướng dẫn và giám sát hoạt động giao dịch; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động của sàn và các tổ chức cung cấp dịch vụ.

Theo lộ trình, thị trường các-bon sẽ được triển khai thí điểm đến hết năm 2028. Trong giai đoạn này, các đơn vị vận hành như VSDC, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và HNX sẽ không thu tiền cung cấp dịch vụ.

Cung cấp thông tin về thị trường các-bon, ông Nguyễn Thành Công - Phó Trưởng phòng Thị trường các-bon, Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện có 80 thị trường các-bon và thuế các-bon được triển khai trên toàn cầu, 28% lượng khí thải toàn cầu được định giá các-bon.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Công, trong giai đoạn thí điểm sàn giao dịch các-bon, có 110 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sắt, thép, xi măng, nhiệt điện là các cơ sở phát thải lớn được phân bổ hạn ngạch tham gia thị trường. Doanh nghiệp được cấp hạn ngạch, nếu doanh nghiệp phát thải nhiều thì phải mua thêm hạn ngạch, tức là phải trả tiền. Nếu doanh nghiệp giảm phát thải, hoặc tiết kiệm được thì có thể bán lại hạn ngạch.

Việc đưa vào vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon không chỉ là một bước đi kỹ thuật, mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế xanh và phát triển thị trường tài chính bền vững tại Việt Nam, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam./.

Đảm bảo tính linh hoạt, nhưng kiểm soát chặt mục tiêu giảm phát thải

Các nguyên tắc vận hành của thị trường các-bon được thiết kế nhằm đảm bảo tính linh hoạt, nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ mục tiêu giảm phát thải. Theo đó, cơ sở phát thải có trách nhiệm nộp trả hạn ngạch phát thải khí nhà kính dựa trên kết quả kiểm kê trong giai đoạn 2025 - 2026.

Để hỗ trợ tuân thủ, cơ chế vay mượn cho phép doanh nghiệp sử dụng trước tối đa 15% lượng hạn ngạch được phân bổ cho giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành nghĩa vụ nộp trả. Ngược lại, trong trường hợp tiết giảm phát thải hiệu quả, doanh nghiệp có thể chuyển giao phần hạn ngạch chưa sử dụng hết sang giai đoạn kế tiếp.

Bên cạnh đó, cơ chế bù trừ cho phép sử dụng tín chỉ các-bon để thay thế một phần nghĩa vụ, với mức tối đa không quá 30% lượng hạn ngạch được phân bổ. Hoạt động trao đổi, mua bán hạn ngạch và tín chỉ các-bon được thực hiện thông qua sàn giao dịch, bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ các quy định của thị trường.
Mai Tấn
Từ khóa:
vận hành sàn giao dịch các-bon giao dịch các-bon tang trưởng xanh kiểm soát phát thải dòng vốn xanh

Bài liên quan

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

VITM 2026: Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh nâng tầm du lịch Việt Nam

VITM 2026: Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh nâng tầm du lịch Việt Nam

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ODA thế hệ mới cho chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ODA thế hệ mới cho chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu

Dành cho bạn

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Đọc thêm

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng “zích zắc” đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

