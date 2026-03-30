Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Tùng Linh

19:58 | 30/03/2026
(TBTCO) - Trái với sự thận trọng trên thị trường cơ sở, giao dịch lại trở nên sôi động hơn trên thị trường phái sinh trong ngày 30/3. Khối lượng giao dịch riêng hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất được chuyển nhượng hơn 296.000 hợp đồng.
aa

Hôm nay (30/3), thị trường chứng khoán cơ sở mở cửa đầu tuần trong trạng thái điều chỉnh sau phiên hồi phục thứ Sáu tuần trước. VN30-Index có thời điểm giảm mạnh gần 20 điểm ngay sau phiên khớp lệnh định kỳ (ATO). Áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã sớm xuất hiện, sắc xanh hồi phục rõ hơn nhờ dòng tiền quay lại nhóm ngân hàng, đáng chú ý là STB tăng 5%, LPB và VIB tăng xấp xỉ 2% cùng đà hồi phục tiếp tục lan sang nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup.

Kết phiên, VN30-Index đóng cửa giảm 9,61 điểm, tương đương mức giảm 0,53%, xuống 1.811,92 điểm. Trong nhóm VN30, chỉ có 8 mã tăng, 3 mã đứng giá tham chiếu và 19 mã giảm. VN30 đang cho thấy tín hiệu kém tích cực hơn khi tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình 200 phiên. Đây là mốc hỗ trợ quan trọng đã duy trì gần một năm qua kể từ tháng 4/2025. Thanh khoản duy trì ở mức thấp quanh 10.600 tỷ đồng.

Thanh khoản tăng trên thị trường chứng khoán phái sinh

Trái với sự thận trọng trên thị trường cơ sở, giao dịch lại trở nên sôi động hơn trên thị trường phái sinh. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ, bán tăng lên trong phiên khi VN30 biến động mạnh. Các nhà đầu tư nhiều khả năng đang ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index vẫn trong xu hướng giảm.

Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng gần nhất (41I1G4000) đóng cửa tại 1.808,4 điểm, giảm 0,7%. Mức giảm sâu hơn này đã kéo chênh lệch âm mở rộng lên -3,52 điểm so với chỉ số cơ sở. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt duy trì chênh lệch âm sâu, dao động từ -6,52 điểm đến -12,32 điểm, phản ánh kỳ vọng ngắn hạn vẫn nghiêng về khả năng điều chỉnh tiếp diễn.

Thị trường giao dịch thiên về đầu cơ ngắn hạn với kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng tốt của các doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị được công bố và hé lộ sớm tại các cuộc họp đại hội đồng cổ đông./.

Đọc thêm

Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

(TBTCO) - Việc triển khai khung pháp lý và hướng dẫn nghiệp vụ vận hành sàn giao dịch các-bon đang đánh dấu bước chuyển quan trọng của Việt Nam từ giai đoạn xây dựng chính sách sang vận hành thực tế. Không chỉ là công cụ hỗ trợ giảm phát thải, thị trường các-bon còn mở ra dư địa lớn cho dòng vốn xanh và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.
Lợi nhuận quý I phục hồi nhưng phân hóa theo từng ngành

Lợi nhuận quý I phục hồi nhưng phân hóa theo từng ngành

(TBTCO) - Bức tranh lợi nhuận quý I/2026 cho thấy đà cải thiện xuất hiện ở một số ngành, song sự phân hóa vẫn chi phối khi nhiều doanh nghiệp tiếp tục suy giảm.
Chứng khoán ngày 30/3: Lực cầu nhập cuộc cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp đà giảm

Chứng khoán ngày 30/3: Lực cầu nhập cuộc cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp đà giảm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (30/3) ghi nhận diễn biến điều chỉnh sau nhịp phục hồi trước đó, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và thị trường tài chính toàn cầu diễn biến kém tích cực. Dù vậy, lực cầu xuất hiện về cuối phiên đã giúp VN-Index thu hẹp đà giảm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối ổn định.
Trái phiếu xanh bước vào giai đoạn tăng tốc

Trái phiếu xanh bước vào giai đoạn tăng tốc

(TBTCO) - Theo bà Đinh Thúy Hằng - Trưởng bộ phận Trái phiếu xanh và Tài chính bền vững, FiinRatings, thị trường trái phiếu xanh Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn khởi động sang tăng tốc với tín hiệu phục hồi tích cực, song vẫn còn nhiều thách thức như quy mô nhỏ, các rào cản về tiêu chuẩn, chi phí...
Kỳ 2: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 2: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 20/5/2026.
Chứng khoán tuần mới 30/3 - 3/4: Quán tính tăng còn, song áp lực từ vĩ mô và địa chính trị vẫn hiện hữu

Chứng khoán tuần mới 30/3 - 3/4: Quán tính tăng còn, song áp lực từ vĩ mô và địa chính trị vẫn hiện hữu

Thị trường chứng khoán đã hồi phục trở lại trong tuần qua. Tuy vậy, theo các chuyên gia, câu chuyện áp lực tỷ giá và thanh khoản hệ thống ngân hàng cùng sự bất định tại điểm nóng xung đột có thể vẫn là các yếu tố tác động đến thị trường.
Đổi mới, cải cách, nâng tầm thị trường chứng khoán trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Đổi mới, cải cách, nâng tầm thị trường chứng khoán trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, thị trường chứng khoán đang được kỳ vọng đảm đương vai trò trụ cột trong huy động và phân bổ nguồn lực. Tuy nhiên, để đáp ứng sứ mệnh này, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô, mà là đổi mới tư duy, cải cách mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thị trường theo các chuẩn mực quốc tế.
Loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với nhiều doanh nghiệp do không tuân thủ quy định về công bố thông tin, đặc biệt liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.
