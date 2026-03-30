Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Hôm nay (30/3), thị trường chứng khoán cơ sở mở cửa đầu tuần trong trạng thái điều chỉnh sau phiên hồi phục thứ Sáu tuần trước. VN30-Index có thời điểm giảm mạnh gần 20 điểm ngay sau phiên khớp lệnh định kỳ (ATO). Áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã sớm xuất hiện, sắc xanh hồi phục rõ hơn nhờ dòng tiền quay lại nhóm ngân hàng, đáng chú ý là STB tăng 5%, LPB và VIB tăng xấp xỉ 2% cùng đà hồi phục tiếp tục lan sang nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup.

Kết phiên, VN30-Index đóng cửa giảm 9,61 điểm, tương đương mức giảm 0,53%, xuống 1.811,92 điểm. Trong nhóm VN30, chỉ có 8 mã tăng, 3 mã đứng giá tham chiếu và 19 mã giảm. VN30 đang cho thấy tín hiệu kém tích cực hơn khi tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình 200 phiên. Đây là mốc hỗ trợ quan trọng đã duy trì gần một năm qua kể từ tháng 4/2025. Thanh khoản duy trì ở mức thấp quanh 10.600 tỷ đồng.

Thanh khoản tăng trên thị trường chứng khoán phái sinh

Trái với sự thận trọng trên thị trường cơ sở, giao dịch lại trở nên sôi động hơn trên thị trường phái sinh. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ, bán tăng lên trong phiên khi VN30 biến động mạnh. Các nhà đầu tư nhiều khả năng đang ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index vẫn trong xu hướng giảm.

Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng gần nhất (41I1G4000) đóng cửa tại 1.808,4 điểm, giảm 0,7%. Mức giảm sâu hơn này đã kéo chênh lệch âm mở rộng lên -3,52 điểm so với chỉ số cơ sở. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt duy trì chênh lệch âm sâu, dao động từ -6,52 điểm đến -12,32 điểm, phản ánh kỳ vọng ngắn hạn vẫn nghiêng về khả năng điều chỉnh tiếp diễn.

Thị trường giao dịch thiên về đầu cơ ngắn hạn với kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng tốt của các doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị được công bố và hé lộ sớm tại các cuộc họp đại hội đồng cổ đông./.