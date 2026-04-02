Chứng khoán phái sinh ngày 2/4: Gia tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index điều chỉnh

Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận diễn biến đáng chú ý trong phiên khi vị thế nắm giữ tiếp tục gia tăng mạnh. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 4/2026 (41I1G4000) tăng hơn 4%, lên xấp xỉ 40.600 hợp đồng. Các vị thế nắm giữ tiếp tục được mở mới và gia tăng rõ rệt. Kết phiên, hợp đồng tương lai này đóng cửa tại 1.853,2 điểm, giảm 1,20% so với phiên trước, nhưng vẫn cao hơn chỉ số cơ sở VN30-Index khoảng 0,21 điểm. Mức chênh lệch dương dù thu hẹp nhưng vẫn được duy trì.

Tại các kỳ hạn xa hơn, xu hướng thận trọng vẫn chiếm ưu thế khi chênh lệch quay lại trạng thái âm, dao động từ -1,19 điểm đến -7,89 điểm. Nhà đầu tư vẫn dè dặt với triển vọng trung hạn của VN30-Index, nhất là sau khi chỉ số cơ sở chấm dứt nhịp hồi phục.

Bên cạnh đó, tổng khối lượng giao dịch tăng 2,7%, phản ánh hoạt động giao dịch trên thị trường phái sinh vẫn duy trì khá sôi động, dù phần lớn các lệnh trong phiên chủ yếu xoay quanh chiến lược giao dịch trong biên độ hẹp.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các giao dịch lướt sóng chủ yếu trong biên độ hẹp khi xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai 41I1G4000 chuyển sang tích lũy sau giai đoạn giảm mạnh và phục hồi trên hỗ trợ quanh 1.830 điểm.

Hợp đồng tương lai 41I1G4000t tiếp tục giữ trạng thái chênh lệch dương

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index giảm 8,85 điểm (-0,48%) xuống 1.852,99 điểm, nhưng vẫn giữ được vùng giá trung bình 200 phiên quanh 1.850 điểm, cũng là ngưỡng tâm lý quan trọng. Áp lực chốt lời xuất hiện mạnh ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ. VHM là cổ phiếu hỗ trợ nhiều nhất ghìm lại đà giảm của chỉ số chung khi góp hơn 5 điểm tăng. Trong khi đó, top 3 cổ phiếu tác động tiêu cực đến chỉ số cơ sở lần lượt là VIC, VPB và STB./.