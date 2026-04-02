Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 2/4: Gia tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index điều chỉnh

Tùng Linh

Tùng Linh

18:18 | 02/04/2026
(TBTCO) - Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 4/2026 (41I1G4000) tăng lên xấp xỉ 40.600 hợp đồng. Nhà đầu tư gia tăng đáng kể vị thế nắm giữ trên thị trường chứng khoán phái sinh.
Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận diễn biến đáng chú ý trong phiên khi vị thế nắm giữ tiếp tục gia tăng mạnh. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 4/2026 (41I1G4000) tăng hơn 4%, lên xấp xỉ 40.600 hợp đồng. Các vị thế nắm giữ tiếp tục được mở mới và gia tăng rõ rệt. Kết phiên, hợp đồng tương lai này đóng cửa tại 1.853,2 điểm, giảm 1,20% so với phiên trước, nhưng vẫn cao hơn chỉ số cơ sở VN30-Index khoảng 0,21 điểm. Mức chênh lệch dương dù thu hẹp nhưng vẫn được duy trì.

Tại các kỳ hạn xa hơn, xu hướng thận trọng vẫn chiếm ưu thế khi chênh lệch quay lại trạng thái âm, dao động từ -1,19 điểm đến -7,89 điểm. Nhà đầu tư vẫn dè dặt với triển vọng trung hạn của VN30-Index, nhất là sau khi chỉ số cơ sở chấm dứt nhịp hồi phục.

Bên cạnh đó, tổng khối lượng giao dịch tăng 2,7%, phản ánh hoạt động giao dịch trên thị trường phái sinh vẫn duy trì khá sôi động, dù phần lớn các lệnh trong phiên chủ yếu xoay quanh chiến lược giao dịch trong biên độ hẹp.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các giao dịch lướt sóng chủ yếu trong biên độ hẹp khi xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai 41I1G4000 chuyển sang tích lũy sau giai đoạn giảm mạnh và phục hồi trên hỗ trợ quanh 1.830 điểm.

Chứng khoán phái sinh ngày 2/4: Gia tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index điều chỉnh
Hợp đồng tương lai 41I1G4000t tiếp tục giữ trạng thái chênh lệch dương

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index giảm 8,85 điểm (-0,48%) xuống 1.852,99 điểm, nhưng vẫn giữ được vùng giá trung bình 200 phiên quanh 1.850 điểm, cũng là ngưỡng tâm lý quan trọng. Áp lực chốt lời xuất hiện mạnh ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ. VHM là cổ phiếu hỗ trợ nhiều nhất ghìm lại đà giảm của chỉ số chung khi góp hơn 5 điểm tăng. Trong khi đó, top 3 cổ phiếu tác động tiêu cực đến chỉ số cơ sở lần lượt là VIC, VPB và STB./.

Tùng Linh
Chứng khoán phái sinh ngày 1/4: Chênh lệch dương nới rộng khi VN30 tiếp đà hồi phục

Chứng khoán phái sinh ngày 1/4: Chênh lệch dương nới rộng khi VN30 tiếp đà hồi phục

Chứng khoán phái sinh ngày 31/3: Sắc xanh trở lại áp đảo, dòng tiền thận trọng phiên cuối quý I

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng "zích zắc" đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

