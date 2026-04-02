Chứng khoán

Khối ngoại dứt chuỗi mua ròng, chi gần 3.000 tỷ đồng “gom” cổ phiếu Vinpearl

Thanh Thủy

18:20 | 02/04/2026
(TBTCO) - Cổ phiếu Vinpearl (VPL) được khối ngoại mua ròng 3.900 tỷ đồng, trong khi một đại diện khác nhà Vingroup là VHM bị bán ròng hơn 800 tỷ đồng. Dù vậy, VHM vẫn đóng cửa tăng kịch trần nhờ lực cầu khối nội.
aa

Giao dịch khối ngoại trở thành điểm nhấn nổi bật trong phiên 2/4 khi chứng kiến phiên mua ròng mạnh, qua đó chấm dứt chuỗi bán ròng trước đó. Trên cả ba sàn, giá trị mua ròng xấp xỉ 3.000 tỷ đồng. Trong đó, trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 2.982 tỷ đồng, chủ yếu đến từ giao dịch đột biến tại cổ phiếu Vinpearl (VPL). Trên các sàn còn lại, khối ngoại mua ròng nhẹ.

Khối ngoại mua ròng áp đảo cổ phiếu VPL với giá trị lên tới gần 3.900 tỷ đồng, phần lớn thực hiện qua phương thức thỏa thuận. Quy mô giao dịch lớn này đã kéo tổng giá trị mua ròng toàn thị trường tăng vọt, trở thành yếu tố quyết định giúp khối ngoại đảo chiều trạng thái.

Bên cạnh VPL, một số cổ phiếu khác cũng được mua ròng nhưng với giá trị khiêm tốn hơn như MSN (hơn 100 tỷ đồng), VCK (gần 100 tỷ đồng), SSI (khoảng 75 tỷ đồng) và DGC (gần 70 tỷ đồng) với diễn biến giá tương đối phân hóa.

Top mua bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng cũng tập trung ở một số cổ phiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu Vinhomes (VHM) bị bán ròng mạnh, với giá trị hơn 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, lực cầu khối nội cùng các thông tin tích cực trước thềm cuộc họp cổ đông đã giúp cổ phiếu này tăng kịch biên độ. VHM cũng là cổ phiếu đóng góp nhiều điểm tăng nhất cho VN30 và VN-Index phiên hôm nay.

Theo thông tin gửi đến các cổ đông trước thêm cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Vinhomes dự kiến trình kế hoạch kinh doanh kỷ lục với mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng. So với kết quả năm 2025, kế hoạch kinh doanh kể trên lần lượt tăng 63% và 15%. Đáng chú ý, Vinhomes cũng dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Với tỷ lệ này, công ty sẽ chi gần 25.000 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức cho cổ đông.

Trái với xu hướng tăng của cổ phiếu Vinhomes, hầu hết các cổ phiếu khác trong Top bán ròng của khối ngoại đóng cửa trong sắc đỏ, dẫn đầu là MBB, VCB, VIC hay BSR.../.

Từ khóa:
giao dịch khối ngoại Cổ phiếu Vinpearl Mua ròng mạnh vinhomes VPL vhm

Đón Tết kiểu mới: Du xuân kết hợp xem đất, Cần Giờ tấp nập giao dịch đầu năm

Đón Tết kiểu mới: Du xuân kết hợp xem đất, Cần Giờ tấp nập giao dịch đầu năm

Nhà phố “best seller” 63m2 tại Vinhomes Golden City – Thấp tầng hạng sang dễ mua hơn căn hộ trung tâm

Nhà phố “best seller” 63m2 tại Vinhomes Golden City – Thấp tầng hạng sang dễ mua hơn căn hộ trung tâm

Vinhomes ghi nhận 42,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt kế hoạch năm 2025

Vinhomes ghi nhận 42,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt kế hoạch năm 2025

Dành cho bạn

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Đọc thêm

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng “zích zắc” đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
