Khối ngoại dứt chuỗi mua ròng, chi gần 3.000 tỷ đồng “gom” cổ phiếu Vinpearl

Giao dịch khối ngoại trở thành điểm nhấn nổi bật trong phiên 2/4 khi chứng kiến phiên mua ròng mạnh, qua đó chấm dứt chuỗi bán ròng trước đó. Trên cả ba sàn, giá trị mua ròng xấp xỉ 3.000 tỷ đồng. Trong đó, trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 2.982 tỷ đồng, chủ yếu đến từ giao dịch đột biến tại cổ phiếu Vinpearl (VPL). Trên các sàn còn lại, khối ngoại mua ròng nhẹ.

Khối ngoại mua ròng áp đảo cổ phiếu VPL với giá trị lên tới gần 3.900 tỷ đồng, phần lớn thực hiện qua phương thức thỏa thuận. Quy mô giao dịch lớn này đã kéo tổng giá trị mua ròng toàn thị trường tăng vọt, trở thành yếu tố quyết định giúp khối ngoại đảo chiều trạng thái.

Bên cạnh VPL, một số cổ phiếu khác cũng được mua ròng nhưng với giá trị khiêm tốn hơn như MSN (hơn 100 tỷ đồng), VCK (gần 100 tỷ đồng), SSI (khoảng 75 tỷ đồng) và DGC (gần 70 tỷ đồng) với diễn biến giá tương đối phân hóa.

Top mua bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng cũng tập trung ở một số cổ phiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu Vinhomes (VHM) bị bán ròng mạnh, với giá trị hơn 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, lực cầu khối nội cùng các thông tin tích cực trước thềm cuộc họp cổ đông đã giúp cổ phiếu này tăng kịch biên độ. VHM cũng là cổ phiếu đóng góp nhiều điểm tăng nhất cho VN30 và VN-Index phiên hôm nay.

Theo thông tin gửi đến các cổ đông trước thêm cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Vinhomes dự kiến trình kế hoạch kinh doanh kỷ lục với mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng. So với kết quả năm 2025, kế hoạch kinh doanh kể trên lần lượt tăng 63% và 15%. Đáng chú ý, Vinhomes cũng dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Với tỷ lệ này, công ty sẽ chi gần 25.000 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức cho cổ đông.

Trái với xu hướng tăng của cổ phiếu Vinhomes, hầu hết các cổ phiếu khác trong Top bán ròng của khối ngoại đóng cửa trong sắc đỏ, dẫn đầu là MBB, VCB, VIC hay BSR.../.