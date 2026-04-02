AI và chuyển đổi số định hình lại năng lực cạnh tranh ngành quản lý tài sản

Phát biểu tại Diễn đàn Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề “Củng cố niềm tin, minh bạch và hạ tầng thị trường cho tăng trưởng bền vững” ngày 2/4, trong phần thảo luận về AI và chuyển đổi số trong ngành quản lý quỹ và tác động đến thị trường vốn, ông Nguyễn Hữu Hiệu - Tổng Giám đốc FiinGroup cho biết, ngành quản lý tài sản tại Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng, song năng lực vận hành hiện vẫn chưa theo kịp quy mô và độ phức tạp ngày càng gia tăng.

Ông Nguyễn Hữu Hiệu - Tổng Giám đốc FiinGroup phát biểu tại diễn đàn.

Khi tổng tài sản quản lý (AUM) tăng lên cùng với xu hướng đa dạng hóa chiến lược đầu tư, nhiều doanh nghiệp vẫn bị hạn chế bởi hệ thống vận hành phân mảnh, quy trình thủ công và cấu trúc dữ liệu thiếu đồng bộ. Sự mất cân đối giữa tốc độ phát triển thị trường và mức độ sẵn sàng về mặt vận hành đang ngày càng rõ nét, làm suy giảm hiệu quả hoạt động, hạn chế khả năng mở rộng và ảnh hưởng đến năng lực kiểm soát rủi ro.

Trong bối cảnh đó, xu hướng toàn cầu cho thấy AI và chuyển đổi số đang từng bước định hình lại cách thức ra quyết định đầu tư. Các công nghệ này không chỉ hỗ trợ đánh giá tín dụng và xây dựng danh mục mà còn cho phép giám sát rủi ro theo thời gian thực và nâng cao chất lượng báo cáo tới nhà đầu tư. Lợi thế cạnh tranh của các tổ chức quản lý tài sản vì vậy đang chuyển dịch từ khả năng tiếp cận thông tin sang năng lực xử lý dữ liệu, tạo ra các phân tích chuyên sâu và triển khai quyết định một cách nhất quán với tốc độ ngày càng cao.

“Trong môi trường mà độ trễ trong ra quyết định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất, các doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào quy trình rời rạc hoặc dựa nhiều vào kinh nghiệm cá nhân sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu” - ông Hiệu nhận định.

Đối với thị trường Việt Nam, những xu hướng này đồng thời cũng làm lộ rõ những hạn chế mang tính cấu trúc trong hạ tầng thị trường. Việc thiếu các tiêu chuẩn dữ liệu thống nhất, hệ thống công nghệ còn phân tán và năng lực phân tích chưa phát triển đầy đủ đang ảnh hưởng đến tính minh bạch, sự nhất quán cũng như chất lượng của các quyết định đầu tư trong toàn ngành. Điều này không chỉ tác động đến hiệu quả vận hành của từng tổ chức mà còn ảnh hưởng đến khả năng phân bổ vốn hiệu quả của thị trường nói chung.

Trong dài hạn, sự hình thành của các nhà quản lý tài sản thế hệ mới sẽ phụ thuộc lớn vào tốc độ chuyển đổi của ngành, từ cách tiếp cận tối ưu hóa cục bộ sang chuyển đổi mang tính hệ thống. Điều này đòi hỏi việc xây dựng các mô hình vận hành tích hợp, lấy công nghệ làm nền tảng, có khả năng mở rộng cùng với quy mô thị trường và hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách hiệu quả hơn.

Nhìn chung, chỉ khi thu hẹp được khoảng cách giữa tăng trưởng thị trường và năng lực vận hành, ngành quản lý tài sản mới có thể tận dụng đầy đủ các cơ hội mà chuyển đổi số và AI mang lại, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển của thị trường vốn./.