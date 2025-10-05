Chứng khoán tuần 6/10 - 12/10: Chờ đợi loạt thông tin “nóng”

VN-Index có thể bước vào giai đoạn biến động mạnh sau ngày 8/10, khi kết quả nâng hạng trong báo cáo phân loại thị trường thường niên của FTSE Russell được công bố.

“Xanh vỏ, đỏ lòng”

Trong tuần chuyển giao quý III - quý IV/2025, VN-Index đóng cửa tại 1.645,82 điểm, giảm 14,88 điểm (-0,9%) so với tuần trước đó. Mức giảm này đưa chứng khoán Việt Nam vào top 5 thị trường có mức giảm sâu nhất trong tuần vừa qua. Trong tuần, 3/5 phiên VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, “xanh vỏ” nhưng thực chất “đỏ lòng”. Sắc đỏ áp đảo trên hầu hết nhóm ngành. Các nhóm phân bón, hóa chất, xây dựng, cảng biển, bảo hiểm, dầu khí, thép và bất động sản giảm điểm mạnh, trong khi nhóm nông nghiệp và ngân hàng có phần phục hồi.

Top 5 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index tuần qua

Xu hướng đi xuống của chỉ số chung phần nào giảm tốc nhờ lực đỡ của cổ phiếu Vingroup (VIC). Chỉ riêng VIC đã đóng góp hơn 12 điểm cho VN-Index. Theo thống kê của Chứng khoán Pinetree, nếu loại bỏ VIC và một vài mã khác như VRE, GEE hay LPB, VN-Index thực tế chỉ quanh vùng 1.620 - 1.630 điểm.

“Dù có tín hiệu dòng tiền rục rịch quay lại các cổ phiếu ngân hàng như STB, MBB hay TCB trong giữa tuần, nhưng phiên cuối tuần đã phủ định gần như toàn bộ nỗ lực này”, ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Pinetree cho hay.

Dòng tiền thận trọng

Thanh khoản thị trường đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp. Khối lượng giao dịch trên HoSE giảm 10,6% so với tuần trước, trung bình 814 triệu cổ phiếu/phiên. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, diễn biến này cho thấy, dòng tiền đang suy yếu sau giai đoạn tăng nóng. Tâm lý thị trường kém lạc quan khi không có nhiều cơ hội tốt, áp lực thua lỗ ngắn hạn gia tăng.

Theo Pinetree, VN-Index vẫn đang duy trì trạng thái đi ngang trong hơn một tháng, kèm thanh khoản cạn kiệt. Điều này phản ánh tâm lý chờ đợi trước thời điểm FTSE công bố kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào ngày 8/10.

Cùng đó, đây cũng đã là tuần bán ròng thứ 11 liên tiếp của khối ngoại. Giá trị bán ròng trong tuần này xấp xỉ 7.270 tỷ đồng trên HoSE. “Việc khối ngoại miệt mài bán hơn 1.000 tỷ đồng mỗi ngày là điều đáng chú ý. Dòng vốn ngoại hiện có xu hướng chảy vào Trung Quốc, trong khi rút khỏi nhiều thị trường khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam”, chuyên gia từ Pinetree lưu ý.

Triển vọng tăng trưởng kinh tế và kết quả nâng hạng của FTSE là những thông tin quan trọng sẽ tác động tới quyết định của các nhà đầu tư. Ảnh minh họa

Cổ phiếu Vingroup ngoài đóng vai trò trụ cột nâng đỡ chỉ số chung, còn là cổ phiếu hút được lượng lớn dòng vốn ngoại. Trên HoSE, VIC được mua ròng mạnh nhất tuần qua với giá trị 221,7 tỷ đồng, tiếp theo là TCB với 205,1 tỷ đồng. Ngược lại, nhóm bluechip bị bán ròng mạnh gồm MWG (-681 tỷ đồng), VHM (-573 tỷ đồng), FPT (-550 tỷ đồng) và STB (-548 tỷ đồng). Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MBS với 16,63 tỷ đồng, trong khi bán ròng mạnh nhất là SHS với 155,9 tỷ đồng.

Chờ đợi loạt thông tin “nóng” trong tuần tới

Hai thông tin quan trọng sẽ được công bố trong tuần tới, ít nhiều tác động đến quyết định của các nhà đầu tư trên thị trường là kinh tế vĩ mô quý III cùng triển vọng tăng trưởng cuối năm và kết quả nâng hạng của FTSE. Một số doanh nghiệp cũng đang dần hé lộ ước tính kết quả kinh doanh quý III/2025, khởi động cho mùa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III sắp tới.

Đánh giá về kịch bản nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Pinetree cho rằng, VN-Index có thể bước vào giai đoạn biến động mạnh kể từ sau ngày 8/10 với hướng đi phụ thuộc vào kết quả nâng hạng.

“Nếu Việt Nam chưa được nâng hạng, thị trường có thể bước vào nhịp điều chỉnh trung hạn tính bằng tháng, dù khả năng này khá thấp. Xác suất cao là chúng ta sẽ được nâng hạng thị trường. Trong trường hợp này, VN-Index sẽ chỉ tăng mạnh và vượt đỉnh khi dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu ngân hàng một cách mạnh mẽ và có sự lan tỏa sang các nhóm khác. Nếu không, VN-Index có thể vẫn sẽ quay đầu điều chỉnh cho đến khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III được công bố”, ông Phong nhận định.

Ngoài ra, yếu tố tỷ giá cũng cần được quan sát, do có thể ảnh hưởng lên dòng vốn ngoại và tâm lý thị trường./.