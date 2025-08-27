(TBTCO) - “Việt Nam trong tôi” không chỉ là một đêm nhạc – đó là nơi hội tụ của lòng nhân ái, tình yêu thương, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào sự tử tế.

Một tiết mục trong chương trình có sự góp mặt của ca sỹ Dương Hoàng Yến. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Concert “Việt Nam trong tôi” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã khép lại với nhiều xúc động và yêu thương. Bất chấp mưa gió, hàng chục nghìn khán giả vẫn có mặt, cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia.

Chương trình đã quyên góp được 4,2 tỷ đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 5, tạo nên một dấu ấn đẹp trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Từ đầu concert, Ban Tổ chức đã công bố QR tài khoản gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ban Tổ chức concert “Việt Nam trong tôi” đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý khán giả đã không quản ngại thời tiết mưa gió, vẫn đến tham dự, cổ vũ và lan tỏa tinh thần nhân ái trong đêm nhạc vừa qua.

Sự hiện diện và tình cảm chân thành của khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho chương trình, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, "tương thân tương ái," "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam trong lúc đồng bào miền Trung đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 5.

Trước đó, Ban Tổ chức phát đi thông báo chương trình vẫn diễn ra dù thời tiết không thuận lợi. Đêm nhạc không chỉ là một sự kiện nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mà còn là lời nhắn gửi về tình yêu quê hương, dân tộc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ban Tổ chức sẽ chuyển toàn bộ số tiền 4,2 tỷ đồng đến những người dân miền Trung đang gặp khó khăn, góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn đầy thử thách này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi lời cảm ơn quý khán giả, các nghệ sỹ, các nhà hảo tâm và toàn bộ đội ngũ tham gia chương trình đã góp phần tạo nên một đêm nhạc đầy ý nghĩa và xúc động, góp phần ghi thêm một dấu ấn trong bản hòa ca giàu cảm xúc hướng tới Quốc khánh của toàn dân tộc./.