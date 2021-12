Đã qua thời ngóng từng liều vắc-xin Chưa từng có doanh nghiệp nội nào nhận được sự quan tâm đặc biệt như các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực phòng chống đại dịch, chỉ trong thời gian ngắn cấp tập đón các lãnh đạo chủ chốt của đất nước tới thăm và làm việc. Không chỉ có vậy, trong các chuyến công du nước ngoài, việc kêu gọi quốc tế cùng giúp sức cho các doanh nghiệp Việt đẩy nhanh được tiến trình nghiên cứu và phát triển công nghệ phòng chống dịch bệnh, cũng trở thành một trong những ưu tiên của lãnh đạo đất nước. Ở vị trí của một nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm trụ sở Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva và có buổi làm việc với Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghegreyesus. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các đối tác tích cực ủng hộ để Việt Nam trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine m-RNA, là nơi sản xuất vắc-xin cho khu vực Tây Thái Bình Dương; đề nghị WHO hỗ trợ kỹ thuật cho vắc-xin Nanocovax của Việt Nam được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu của WHO. Khi ông chọn Nga là một trong những nước đến thăm đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Nga trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin và thuốc điều trị Covid-19. Vào cuối tháng 9 vừa qua, lô vắc-xin Sputnik V đầu tiên gồm gần 740.000 liều của Nga đã được chuyển giao cho Việt Nam. Cùng với đó, Công ty vắc-xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) đã bắt đầu tiến hành đóng ống hơn 1 triệu liều vắc-xin Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam, tạo tiền đề cho doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án sản xuất vắc-xin và thuốc điều trị quy mô lớn hơn tại Việt Nam. Hiện nay, lô vắc-xin Sputnik V đầu tiên hơn 1 triệu liều sản xuất ở Việt Nam đã sẵn sàng đưa vào tiêm chủng cho người dân. Năng lực sản xuất của VABIOTECH đã sẵn sàng cho 5 triệu liều vắc-xin Sputnik V hoặc Sputnik Light mỗi tháng. Đã qua thời phải ngóng từng liều vắc-xin nhập khẩu, kể từ bây giờ, vắc-xin Made in Việt Nam đã sẵn sàng đảm bảo hoàn toàn chủ động, tự chủ cho 100 triệu dân Việt Nam.