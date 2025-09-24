Đấu thầu thành công mua bổ sung 200.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Nhà nước giao, 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã khẩn trương triển khai đấu thầu qua mạng, ký kết hợp đồng với nhà thầu để mua bổ sung 200.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia.

Mua bổ sung 200.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia

Theo Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh, căn cứ Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 11/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch mua tăng lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 và bổ sung dự toán ngân sách năm 2025 cho Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định: số 499/QĐ-CDT giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch mua tăng lương thực dự trữ quốc gia năm 2025; số 519/QĐ-CDT phê duyệt dự toán mua bổ sung lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 và số 573/QĐ-CDT điều chỉnh dự toán mua bổ sung lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 để 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện tổ chức đấu thầu mua 200.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia.

Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực quyết tâm hoàn thành nhập gạo dự trữ quốc gia trong thời gian sớm nhất. Ảnh: ĐỨC MINH

Đồng thời, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành văn bản (số 875/CDT-TCQLH ngày 17/7/2025, số 900/CDT-TCQLH ngày 22/7/2025) gửi các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực, hướng dẫn tổ chức đấu thầu mua bổ sung lương thực nhập kho dự trữ quốc gia. Cụ thể, hướng dẫn về hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; tiêu chuẩn chất lượng gạo; thời gian đóng, mở thầu đối với gạo: thời gian đóng, mở thầu ngày 25/8/2025, thời gian hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia chậm nhất hết ngày 31/10/2025).

Ông Hồ Quang Thanh - Trưởng ban Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ cho hay, bên cạnh việc giao chỉ tiêu cho 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Cục Dự trữ Nhà nước đã yêu cầu các chi cục có trách nhiệm tổ chức thực hiện rà soát, kiểm tra, chuẩn bị kho, đảm bảo đủ điều kiện nhập và bảo quản gạo dự trữ quốc gia theo quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cùng các văn bản có liên quan; sử dụng vật tư, công cụ, dụng cụ để kê lót, bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí.

Lãnh đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã ký cam kết tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu, tích cực, chủ động để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mua bổ sung lương thực dự trữ quốc gia theo đúng và đủ chỉ tiêu được giao, đúng tiến độ, đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng và đúng quy định.

Cục Dự trữ Nhà nước cũng chỉ đạo các Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực có trách nhiệm tổ chức đấu thầu mua lương thực nhập kho Dự trữ quốc gia năm 2025 đúng theo các quy định hiện hành của Luật Dự trữ quốc gia, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý giá và các quy định khác có liên quan. Việc lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, hiệu quả kinh tế, tránh mọi biểu hiện tiêu cực, thất thoát ngân sách nhà nước.

Chi cục trưởng các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực được giao quyền chủ động xử lý, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai lựa chọn nhà thầu theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Đồng thời, các đơn vị phải chịu trách nhiệm pháp lý đầy đủ trước Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước về kết quả tổ chức đấu thầu và quá trình nhập lương thực vào kho Dự trữ quốc gia.

Đã đấu thầu thành công và ký hợp đồng với nhà thầu

Thông tin về quá trình tổ chức đấu thầu, Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, trước khi các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức lựa chọn nhà thầu, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các văn bản hướng dẫn một số nội dung trong đấu thầu mua gạo năm 2025 để các đơn vị triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu, cập nhật dự toán các gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Ngày 25/8/2025, 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã tổ chức đóng, mở thầu mua 200.000 tấn gạo (tương ứng 171 gói thầu). Tất cả các gói thầu đều trúng thầu. Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực tiến hành đã thực hiện mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và triển khai các bước theo quy định của Luật Đấu thầu.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII thực hiện mua nhập bổ sung gạo vào kho dự trữ quốc gia. Ảnh: ĐỨC MINH

Đến ngày 22/9/2025, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu cung cấp 200.000 tấn gạo, hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và hướng dẫn hiện hành, đảm bảo các nguyên tắc: công khai, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả kinh tế với tiêu chuẩn chất lượng, quy trình nhập kho và bảo quản đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia sẽ được hoàn thành đến hết ngày 31/10/2025.

Cụ thể, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã đấu thầu và ký hợp đồng với các nhà thầu mua bổ sung 12.000 tấn gạo, nhập vào 7 điểm kho. Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II mua bổ sung 8.000 tấn gạo, nhập vào 3 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III mua bổ sung 31.000 tấn gạo, nhập vào 17 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV mua bổ sung 14.000 tấn gạo, nhập vào 5 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đấu thầu mua bổ sung 5.000 tấn gạo, nhập vào 3 điểm kho;

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI mua bổ sung 1.500 tấn gạo, nhập vào 1 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII mua bổ sung 29.500 tấn gạo, nhập vào 16 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII mua bổ sung 20.000 tấn gạo, nhập vào 8 điểm; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX mua bổ sung 8.500 tấn gạo, nhập vào 2 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X mua bổ sung 24.500 tấn gạo, nhập vào 6 điểm kho;

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI mua bổ sung 6.000 tấn gạo, nhập vào 4 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII mua bổ sung 3.000 tấn gạo, nhập vào 1 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII mua bổ sung 12.000 tấn gạo, nhập vào 4 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV mua bổ sung 20.000 tấn gạo, nhập vào 5 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV đấu thầu mua bổ sung 5.000 tấn gạo, nhập vào 1 điểm kho dự trữ quốc gia.