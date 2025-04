(TBTCO) - Dự kiến TP. Hồ Chí Minh sau sắp xếp đơn vị hành chính còn 102 phường, xã. Đáng chú ý có sự xuất hiện trở lại của các tên gọi mang đậm dấu ấn lịch sử như phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định.

Ngày 18/4, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề), xem xét tờ trình của UBND TP. Hồ Chí Minh về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo phương án UBND TP. Hồ Chí Minh trình HĐND TP. Hồ Chí Minh thì TP. Hồ Chí Minh sắp xếp từ 273 phường, xã, thị trấn còn 102 phường, xã.

TP. Thủ Đức sáp nhập 34 phường thành 12 phường: Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái.

Quận 1 sáp nhập 10 phường thành 4 phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh.

Quận 3 sáp nhập 10 phường thành 3 phường: Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc.

Quận 4 sáp nhập 10 phường thành 3 phường: Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu.

Quận 5 sáp nhập 15 phường thành 3 phường: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn.

Quận 6 sáp nhập 14 phường thành 5 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm, Phú Định.

Quận 7 sáp nhập 10 phường thành 4 phường: Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận.

Quận 8 sáp nhập 10 phường thành 3 phường: Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định.

Quận 10 sáp nhập 10 phường thành 3 phường: Vườn Lài, Diên Hồng, Hòa Hưng.

Quận 11 sáp nhập 10 phường thành 4 phường: Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Quận 12 sáp nhập 11 phường thành 5 phường: Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông.

Quận Bình Thạnh sáp nhập 15 phường thành 5 phường: Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới.

Quận Phú Nhuận sáp nhập 11 phường thành 3 phường: Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận.

Quận Bình Tân sáp nhập 10 phường thành 5 phường: Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo.

Quận Gò Vấp sáp nhập 12 phường thành 6 phường: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông.

Quận Tân Bình sáp nhập 15 phường thành 6 phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn.

Quận Tân Phú sáp nhập 11 phường thành 5 phường: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú.

Huyện Bình Chánh sáp nhập 16 xã, thị trấn thành 7 xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Huyện Củ Chi sáp nhập 21 xã, thị trấn thành 7 xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Huyện Cần Giờ sáp nhập 7 xã, thị trấn thành 4 xã: Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An.

Huyện Hóc Môn sáp nhập 11 xã, thị trấn thành 4 xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh.

Huyện Nhà Bè sáp nhập 7 xã, thị trấn thành 2 xã: Nhà Bè, Hiệp Phước.